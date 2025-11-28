¼Â¼Ì¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ÌÖÁö´Æ¹ö½±·âÊÔ¡Ù¸ñÅÐ²»Ç·¿Ê¡ÊÃæÀîÂç»Ö¡Ë¤ÎÉã¡¦¸ñÅÐÊ¿ÆóÌò¤Ë¡¢Ô¢Â¼È»¤¬·èÄê¥Ã¡ª
¡¡»³ºê¸¿Í¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ÌÖÁö´Æ¹ö½±·âÊÔ¡Ù¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢»§Ëà¤¬À¸¤ó¤ÀÂ©»Ò»×¤¤¤Î³¤·³¾¯¾¡¦¸ñÅÐÊ¿ÆóÌò¤ÇÔ¢Â¼È»¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈýÌÓ¤â´°Á´ºÆ¸½¡ª¡¡Ô¢Â¼È»¤Î¡ÈÂ©»Ò¡É¡¦ÃæÀîÂç»Ö±é¤¸¤ë¸ñÅÐ¾¯°Ó
¡¡¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×3000ËüÉôÆÍÇË¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼Ì¡²è¤ò¼Â¼Ì²½¤¹¤ëËÜºî¤Ï¡¢ÌÀ¼£Ëö´ü¤ÎËÌ³¤Æ»¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÇüÂç¤Ê¥¢¥¤¥Ì¤ÎËäÂ¢¶â¤ò½ä¤ë°ì³ÍÀé¶â¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤È¡¢¸·¤·¤¤Âç¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç°ìÊÊ¤âÆóÊÊ¤â¤¢¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬ÌöÆ°¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¯¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¦¥Ð¥È¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£2024Ç¯1·î19Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¡¢WOWOW¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡ØÏ¢Â³¥É¥é¥ÞW ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ¡ÝËÌ³¤Æ»»ÉÀÄ¼ü¿ÍÁèÃ¥ÊÔ¡Ý¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¸µÎ¦·³Ê¼¡¦¿ù¸µº´°ì¤ò»³ºê¸¿Í¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡Ô¢Â¼È»¤¬±é¤¸¤ë¸ñÅÐÊ¿Æó¤Ï¡¢¡Ö»§Ëà¤Îµ®¸ø»Ò¡×¤³¤È¸ñÅÐ²»Ç·¿Ê¡ÊÃæÀîÂç»Ö¡Ë¤ÎÉã¤Ç¡¢³¤·³¾¯¾¡£¸¶ºî¤Ç¤â°õ¾ÝÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤ä¥·¡¼¥ó¤Î¿ô¡¹¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¸ñÅÐ¾¯¾¤Ï¡¢Â©»Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¾ï¤Ë¸·³Ê¤ÊÂÖÅÙ¤ÇÀÜ¤¹¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï¿¼¤¤°¦¾ð¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¸ñÅÐ¾¯¾¤òÔ¢Â¼È»¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±é¤¸¤ë¤Î¤«¡Ä¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢¸¶ºî¼Ô¤ÎÌîÅÄ¥µ¥È¥ë¤âÇÐÍ¥¡¦Ô¢Â¼È»¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢½Ð±é¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ë¸«³Ø¤ËË¬¤ì¤¿ÌîÅÄ¤ËÔ¢Â¼¤¬¡Ö¤â¤¹¥Ã¡×¤Î¸À¤¤²ó¤·¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¡£
¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢º£¤Ë¤â¡Ö¤â¤¹¥Ã¡×¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤Ê°ÒÉ÷Æ²¡¹¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½Ð±é¤Ë¤¢¤¿¤êÔ¢Â¼¤Ï¡Ö¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¡ª¡ª¡ª¡¡ËÌ¤Î²Ì¤Æ¤ÎÀã·Ê¿§¡¢¥Ò¥°¥Þ¤ÎÒöÓ¬¡¢¤½¤·¤ÆÀïÁè¤äºâÊõ¤ò½ä¤ë¿Í´Ö¤¿¤Á¡¢¤½¤ì¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÈþ¤·¤¯¤â¶²¤í¤·¤¤¡£ºîÉÊ¤ÎÌ¾¤òÊ¹¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤â¤ï¤¯¤ï¤¯¤È¿´Ìö¤ëÀ¤³¦¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢»ä¤Ï¤È¤¦¤È¤¦¤½¤³¤òÇÁ¤¤¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡À©ºî¿Ø¤Ï¡Ö¿ë¤Ë¸ñÅÐÊ¿Æó¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ÌîÅÄÀèÀ¸Æ±ÍÍ¤ËÀ©ºî¿Ø°ìÆ±¤â¤¤¤Ä¤«Ô¢Â¼¤µ¤ó¤Ë¡Ä¤È³éË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÌò¤É¤³¤í¤Ç¤Î¤´½Ð±é¤¬³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¸À¤ï¤º¤â¤¬¤Ê¤Ç¤¹¤¬°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤È½Â¤¤»§ËàÊÛ¤Ïáã¤ì¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¸½¾ì¤Ç´ÆÆÄ¤ÈÌîÅÄÀèÀ¸¤È¶¦¤Ëºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¼Â¼ÌÈÇ¡Ø¤â¤¹¥Ã¡Ù¤âÀ§Èó¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ÌÖÁö´Æ¹ö½±·âÊÔ¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯3·î13Æü¤è¤ê¸ø³«¡£
