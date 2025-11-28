今季ドジャースのワールドシリーズ連覇に貢献した、タイラー・グラスノー投手にトレードの噂が浮上している。米メディア『ClutchPoints』は27日（日本時間28日）、「なぜグラスノーが『意外なトレード候補』に挙がったのか」と題した記事を公開。ドジャース投手陣の現状を整理した。

■ローテーションはすでに充実

『ClutchPoints』は同日、グラスノーのトレード話に関する記事を掲載。来季のドジャースは、大谷翔平、山本由伸、ブレイク・スネル、佐々木朗希に加えて、エメット・シーハンのような若手も育成中でローテーション投手には事欠かないと分析。グラスノーは他球団が羨む「希少な余剰戦力」になり得ると指摘した。

『ESPN』のジェシー・ロジャース記者が、「ドジャース球団幹部がグラスノーがトレードの駒になる可能性を示唆した」と伝えたため、米複数メディアの報道が加速。『Newsweek』では、レッドソックスの著名なポッドキャストがグラスノー獲得を示唆したエピソードを紹介。にわかに注目を浴びる存在となってきた。

グラスノーは2023年オフにドジャースにトレード加入後、5年1億3650万ドル（約213億3000万円）で契約延長。今季のワールドシリーズはリリーフでも登板し、柔軟な適応力も話題となった。度重なる故障が最大のネックで、契約の一部をドジャースが負担する形であればニーズが急速に高まると報じられている。高齢化する内野陣に救援投手、外野補強も課題のドジャースにとっては優秀な「駒」にもなり得るグラスノー。今後の動きにも注目だ。