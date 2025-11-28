BE:FIRSTのJUNONが、映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』（12月5日公開）のキャストと共に、雑誌『GIANNA Plus #07』の表紙に登場。表紙画像が公開され、話題を集めている。

■JUNON（BE:FIRST）、水上恒司、木戸大聖、綱啓永が飾る『GIANNA Plus #07』表紙

表紙を飾ったのは、『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』で主人公・桜遥役を演じる水上恒司、楡井秋彦役の木戸大聖、蘇枋隼飛役の綱啓永、そして杉下京太郎役を演じるJUNONの4人。表紙は両面で、4人がそれぞれ異なるスタイリングで登場している。

1つ目のカバーは深みのあるブラウンカラーを背景に、4人が堂々とポーズを取っている。JUNONは赤いチェックのシャツにユニオンジャック柄が目を引くジャケットを重ね、綱の肩を抱いてクールな視線を送った。

そして2つ目のカバーでは、4人がブラックのコーディネートで揃えて登場。レザーのセットアップを抜群のスタイルで着こなしたJUNONは金髪を横に流してセットし、ワイルドな雰囲気を漂わせ、綱と対になるようなポージングで佇んだ。『GIANNAPLUS 07』には撮り下ろしのピンナップも収められる。

SNSでは「カッコよすぎです」「モデルJUNONくん大好き」「ジュノン何でも似合うしかっこよすぎ」「イケメンしかいなくて目が幸せ」「JUNONくんのスタイルやばい」「ウィンブレチーム最強」「顔面最強TOP4」と、熱い反響が起こっている。

