クリスマス映画の大定番『ホーム・アローン』、金ローで12.19放送決定！
12月19日21時放送の『金曜ロードショー』（日本テレビ系／毎週金曜21時）にて、クリスマスコメディーの大定番『ホーム・アローン』を放送する。
【写真】ケビン少年が斬新かつ痛快なアイデアで泥棒を撃退！ 映画『ホーム・アローン』場面写真ギャラリー
日本では1991年に公開され、主人公ケビン役のマコーレー・カルキンを一気にスターダムに押し上げた空前の大ヒット作。
監督はクリス・コロンバス。後にあの「ハリー・ポッター」シリーズの監督も務め、子役の表情豊かな姿を引き出すのが抜群に上手い映画界の名匠だ。脚本家として『グレムリン』『グーニーズ』を担当、製作総指揮のスティーヴン・スピルバーグに「驚異の天才」と評され、監督としても『ホーム・アローン』『ホーム・アローン2』『ミセス・ダウト』などコメディー映画を次々と大ヒットさせた。
悪役のおまぬけ泥棒たちも人気の本作。兄貴分のハリー役には、名優ジョー・ペシ。アメリカでは本作と同年に公開されたマーティン・スコセッシ監督のマフィア映画の傑作『グッドフェローズ』（1990）でアカデミー賞助演男優賞を獲得したほか、同じく『カジノ』（1995）、セルジオ・レオーネ監督の大作『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ』（1984）でもマフィアを演じたギャング映画の重鎮だ。
もう一人、弟分のマーブ役には、ダニエル・スターン。エミー賞に輝いたテレビシリーズ『素晴らしき日々』（1988〜93）では主人公ケビンの後年の声とナレーションを務め、日本では『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』と同時上映されたティム・バートン監督の『フランケンウィニー』で主人公の父親を演じている実力派だ。
そんな泥棒たちを、ケビン少年が斬新かつ痛快なアイデアで撃退していく。
映画『ホーム・アローン』は、日本テレビ系『金曜ロードショー』にて12月19日21時放送（放送枠10分拡大）。
