奇跡の43歳・山川恵里佳、ミニ丈トレーニングウェア姿が「スタイル抜群」「素晴らしい」とファン絶賛
タレントの山川恵里佳が、28日までにインスタグラムを更新。トレーニングウェア姿を披露すると、ファンから反響が集まった。
【写真】“奇跡の43歳”山川恵里佳が「スタイル抜群」 20年ぶりの“グラビア姿”も（12枚）
一昨年、約20年ぶりにグラビア復帰し話題を呼んだ山川。SNSでは自身のグラビア撮影姿などを公開しており、その圧倒的なプロポーションに驚きの声が多数寄せられている。
今回は、トレーニング中の姿を記録した動画を投稿。ショート丈のトレーニングウェア×レギンスのコーデでポーズをきめる様子も収めた。引き締まったウエストにファンからは「スタイル抜群」「素晴らしいなどのコメントが集まっている。
■山川 恵里佳（やまかわ えりか）
1982年3月7日、岩手県盛岡市生まれの43歳。90年代より雑誌グラビア、テレビのバラエティ番組で活躍。2007年2月にお笑い芸人のモンキッキー（現：おさる）と結婚し、2010年3月に第1子となる女児を、2013年3月に第2子となる男児を出産している。
引用：「山川恵里佳」インスタグラム（@erika_3_official）
【写真】“奇跡の43歳”山川恵里佳が「スタイル抜群」 20年ぶりの“グラビア姿”も（12枚）
一昨年、約20年ぶりにグラビア復帰し話題を呼んだ山川。SNSでは自身のグラビア撮影姿などを公開しており、その圧倒的なプロポーションに驚きの声が多数寄せられている。
今回は、トレーニング中の姿を記録した動画を投稿。ショート丈のトレーニングウェア×レギンスのコーデでポーズをきめる様子も収めた。引き締まったウエストにファンからは「スタイル抜群」「素晴らしいなどのコメントが集まっている。
■山川 恵里佳（やまかわ えりか）
1982年3月7日、岩手県盛岡市生まれの43歳。90年代より雑誌グラビア、テレビのバラエティ番組で活躍。2007年2月にお笑い芸人のモンキッキー（現：おさる）と結婚し、2010年3月に第1子となる女児を、2013年3月に第2子となる男児を出産している。
引用：「山川恵里佳」インスタグラム（@erika_3_official）