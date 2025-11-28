滝沢眞規子47歳、「シンプル」な手作り弁当に絶賛の声「めっちゃ美味しそう」
モデルの滝沢眞規子が28日、自身のインスタグラムを更新。手作り弁当を公開すると、称賛の声が多数寄せられた。
【写真】滝沢眞規子47歳、「シンプル」な手作り弁当 過去の弁当も（8枚）
7月17日に47歳を迎えた滝沢。2003年に長女、2007年に長男、2008年には次女が誕生。最近では、家族への手作り弁当が「上手すぎる」「デパ地下に売ってそう」など話題を呼んでいる。
今回も「今日はシンプルにすき焼き弁当 お肉とか厚揚げが残っていたのでこんな感じです」とつづり写真を披露。お肉、厚揚げ、糸こんにゃく、ゆで卵などが添えられた手作り弁当となっている。ファンからは「めっちゃ美味しそう」「すき焼き、冬になると食べたくなります」「いつも参考にしてます」などの反響が集まっている。
引用：「滝沢眞規子」インスタグラム（@makikotakizawa）
