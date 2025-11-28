婚約中のテイラー・スウィフト＆トラビス・ケルシー、結婚式は大規模に？ プラン再検討の噂
8月に婚約を発表したテイラー・スウィフトとNFLのスター選手トラビス・ケルシー。挙式はテイラーが毎年独立記念日のパーティーを開催するロードアイランド州の豪邸で行うのではないかと囁かれていたが、招待客の人数を増やすために計画を検討し直しているようだ。米Page Sixが報じた。
【写真】婚約を発表！ 巨大指輪＆テイラーとトラビスの幸せそうなショット
テイラーは2013年、ロードアイランド州ウェスタリーの海沿いの街ウォッチ・ヒルに、広い庭とプールの付いた8室の豪邸を1750万ドルで購入。来年夏にこの邸宅に家族や友人を招き、「カジュアル」で「プライベート」な挙式を行うつもりだと伝えられていた。
しかし、トラビスは地元オハイオ州クリーブランドの幼なじみともいまだに親しく、カンザスシティ・チーフスのチームメイトや、他のNFL選手とも仲良くしており、テイラーもまた、音楽業界をはじめ友人が多い。2人は招待客のリストを確認し直し、当初の予定よりもずっと大勢を招待したいと考えはじめているそうだ。
招待客が増えるとあらば、会場の変更が迫られる。候補の1つに挙がっているのは、テネシー州のグレート・スモーキー山脈の麓にひっそりと佇む高級リゾート、ブラックベリー農場。ここでの挙式は、VOGUEやBridal誌、Martha Stewart Livingなどでも取り上げられており、4200エーカーの敷地にあって素朴な雰囲気をたたえるそう。
2人はまた、イギリス領ヴァージン諸島のネッカー島など、個人所有の島も検討しているとのことだ。個人が所有する島は他にもあるが、ネッカー島はイギリスの実業家リチャード・ブランソンが所有しており、彼の孫たちはテイラーの大ファンだという。
なお、ロードアイランド州知事のダニエル・マッキーは、テイラーの婚約が発表されると、X（旧ツイッター）にてNFLが投稿した婚約のニュースをシェアし、「ロードアイランドには、世界最高の結婚式場がいくつかありますよ。言ってみただけですけど」と自ら招致に動いていた。人気者の2人だけに、多くの関係者に影響を及ぼしそうだ。
