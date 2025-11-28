12月1日（月）夜７時から３時間放送ＢＳテレ東 開局25周年を記念番組「池上彰×徳光和夫 ヒット曲が語る昭和100年史」

「知の巨人」池上彰✕「歌謡界の生き字引」 徳光和夫が初タッグ時事ネタと芸能ネタが炸裂！

芸能生活70周年 小林旭が昭和の大スター石原裕次郎、そして美空ひばりを語るデビュー50周年 岩崎宏美＆デビュー56年目 前川清 歌謡界黄金期のスター交流エピソード作詞活動55周年 松本隆 「木綿のハンカチーフ」 「赤いスイートピー」を語る

ＢＳテレ東では１２月１日（月）よる７時から、開局25周年を記念し「池上彰×徳光和夫 ヒット曲が語る昭和100年史」を放送します。今年は昭和という時代が幕を開けてからちょうど100年という大きな節目。“激動”と呼ばれた昭和、バブル崩壊後、迷走した平成、そして令和・・・三時代にわたり日本人に寄り添い夢や希望を与えてくれた名曲の数々を世相と共に振り返ります。番組の司会を務めるのはジャーナリストの池上彰。鋭い視点で昭和の出来事を分かりやすく解説します。そして、ご意見番として昭和の歌謡界を知り尽くした 。徳光和夫。ベテラン司会者が初タッグを組み、池上彰の時事ネタと徳光和夫の芸能ネタが炸裂、さらに昭和から活動を続ける豪華ゲストが続々登場！テレビ、ラジオ、映画の枠を超えて流れた珠玉のメロディ、そして時代の象徴となったスターたちの生き様を通して、「歌」 の持つ力、そして日本の歩みを再認識する時間をお届けします。

≪コメント≫

▼池上彰

昭和100年、あるいは、戦後80年で、それぞれの世代によって見方が違うわけですよね。つまり団塊の世代から上は「あ～そうそう、こんなことがあったよね？」と、思い出しながら懐かしく見ていただくわけで、その下の世代になると「ここから先はわかるけど、その前はわからなかったな」ということに、孫の世代になると「へーそんなことがあったんだ～」と、どの世代にも楽しんでいただけます。

▼徳光和夫

昭和史というのはですね、昭和の中でも16年生まれでありますが、それ以前も含めまして「昭和」っていう時代がいかに激動であったか、それと歌というのが、重なるものなんだなと、今日改めて感じました。そういう意味では、すべての人に幅広い層に見ていただきたいなと思います。

≪スタッフコメント≫

＜番組プロデューサー 大山比桃美（テレビ東京 制作局）＞

今回、大変貴重なエピソードをゲストの皆さんから、たくさん伺うことができ、この3時間を通して、時代とともに歌が生きてきたことを改めて感じられる番組になりました。数々のヒット曲を生み出し続ける作詞家の松本隆さんのお話では、名曲たちが生まれてきた背景には、松本隆さんが”55年純情な気持ち“を持ち続けていることが根底にあることを知り、その名曲を聴いて育った私自身、当時の感情が蘇り感謝したくなるような瞬間もありました。また小林旭さんにお会いするとそのオーラにいつも圧倒されてしまいますが、今回もスゴかった。そして、小林旭さんが歌っている時の様子を前川清さんが見ていたようで、その後に歌唱された前川清さんは、何も言わなくても、その姿を見て何かを受け取っているような印象でした。さらに収録後、岩崎宏美さんの紅白出場という嬉しいニュースも！時代を超えて輝き続ける歌が与えてくれる「生きる力」を、「昭和100年」という節目に、番組を通して皆様と一緒に感じられたなら、これほど嬉しいことはありません。この“3時間の永久保存版”を、是非、お楽しみください。

≪番組内容≫

戦後の復興から高度成長、バブルそして平成・令和へ。激動の時代を彩り、愛された名曲を秘蔵映像と共に振り返る。１２年ぶりに歌番組に出演するジャーナリスト池上彰が鋭い視点で分かりやすく解説。そして、歌謡界の生き字引こと徳光和夫は当時の熱気や、スターたちの裏話を熱く語る。歌に込められた『力』そして日本の歩みを再認識する時間をお届けします。

≪番組概要≫

【タイトル】 BSテレ東 開局25周年記念「池上彰×徳光和夫 ヒット曲が語る昭和100年史」

【放送日時】 2025年12月1日（月）よる7時～9時54分

【放送局】 ＢＳテレ東

【出演者】 司会：池上彰

ご意見番：徳光和夫

進行：水原恵理(テレビ東京アナウンサー)

ゲスト：小林旭 前川清 岩崎宏美 /松本隆



