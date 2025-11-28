「アルファベットチョコ」魅力発信 80周年イベント全国4会場で meito

meito（旧名糖産業、名古屋市）は、11月29日の東京を皮切りに、全国4会場で創立80周年記念のポップアップイベントを開催する。「iのあるアルファベットチョコレート」と銘打ち、今年発売55周年を迎えた「アルファベットチョコレート」の新たな魅力を発信する。

開催日程・会場は▽11月29日〜12月7日＝東京（渋谷キャストガーデン）▽12月13〜21日＝福岡（キャナルシティ博多）▽1月10〜18日＝大阪（Hoop）▽1月31日〜2月8日＝名古屋（JRゲートタワーイベントスペース）の順。



各会場では、好きな文字のチョコレートを組み合わせてメッセージギフトを作る「アルファベットチョコレター」や、カカオ本来の風味と個性を生かした「アルファベットチョコレート」の限定フレーバー（全13種）を販売するほか、「オリジナルキッチンカー」では「アルファベットチョコレート」そのままの味わいを楽しめるホットチョコレートを提供する。

また、「アルファベットチョコレート」の世界観が楽しめるオリジナル雑貨や、グループ企業であるエースベーカリーやおいもやとのコラボスイーツなどの限定販売も行う。