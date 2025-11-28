3月末にNHKを退局し、現在はフリーアナの中川安奈（32）が26日放送の日本テレビ系「MCニホンザル！人間研究所」（水曜午後11時59分）に出演。NHKを退局した理由を明かした。

中川はチューブトップ型のドレスで出演。NHKを辞めた理由を聞かれ「いろいろ仕事をやらせてもらったんですけど、NHKで。やっぱりこのままここにいても、紅白の司会とかは難しそうだなって」と明かした。

続けて「（紅白には）アナウンサーも毎年誰か1人いるんですけど、あそこはみんなの憧れの場で。その道からは外れてるなっていうのもあって、もっといろいろ経験しようと思って」と語った。情報番組のキャスター就任の夢があるという。

中川は23日、自身のインスタグラムで「もうすぐ冬ですがチューブトップで失礼しますっ」と番組出演衣装を公開している。

東京出身の中川は慶大卒業後、16年にNHK入局。3月末でNHKを退局し、現在はホリプロ所属。父の仕事の関係で3歳から4年間をフィンランド、10歳から4年間をプエルトリコで過ごした。自身のインスタグラムでは美しいボディーラインを披露するなどし、一部メディアでは「NHKの峰不二子」などと呼ばれていた。