成田凌×沢尻エリカ、映画『＃拡散』“奇跡の1枚”で人生が狂い始める特報解禁 淵上泰史・山谷花純・赤間麻里子ら出演
俳優の成田凌主演、沢尻エリカが共演する映画『＃拡散』（2026年2月27日公開）の出演者の追加発表と特報映像が解禁となった。
【動画】映画『＃拡散』特報映像
成田が演じるのは、ごく普通の生活者・浅岡信治。“どこにでもいる一人の市井の人間”として静かに生きてきた信治は、ある出来事をきっかけに時代の寵児へと祭り上げられ、やがて想像もしなかった方向へと転がり落ちていく。沢尻は、信治を焚きつける新聞記者・福島役を演じる。
医師の高野役にNetflixドラマ『イクサガミ』の櫻役でも注目された淵上泰史。成田ふんする気弱で優柔不断な夫を尻に引くYouTuberの嫁を山谷花純、商店街の“謎の婦人”役を赤間麻里子が演じる。
さらに、“反ワクチンの象徴”となった信治を崇拝する男たちとして、船ヶ山哲、DAIKI、高山孟久らが出演する。
解禁された特報には、ワクチン接種後に妻を亡くした信治の悲痛な姿が映し出される。しかし、遺影写真が新聞に“奇跡の一枚”として掲載されたことで、彼はネット上で急速に拡散され、哀しみとは別の新たな欲求が芽生えていく。虚実が入り混じるSNS社会に翻ろうされ、正義にも悪にも染まりきれない男が、混沌の果てに何を見たのか――。ベールに包まれている結末に期待が高まる。
本作は、映画『ゴールド・ボーイ』で製作総指揮をとった白金（KING BAI）が自ら企画し監督も務めた作品。情報に支配され、簡単に“正しさ”が反転してしまう“時代の病理”を暴く。撮影は、富山県でオールロケを敢行。地方都市ならではの空気感が、物語の“匿名性”と“リアリティ”をより際立たせる。
