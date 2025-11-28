『ワンピース』気になる！最新話1ページ先行公開 混乱する人々「ありゃあ 人の形した魔物だ！」
漫画『ONE PIECE』（ワンピース）の最新話（1167話）の1ページが、作品公式サイトで公開された。冒頭ページは、「沖に『海賊が現れた！！』と思った時だ！！」「とにかくありゃあ 人の形した魔物だ！！」と、とある事件後に人々が混乱する様子が描かれている、
【画像】インペルダウンだ！公開された『ワンピース』最新話1ページ
最新話の全ページは12月1日発売の連載誌『週刊少年ジャンプ』で読むことができる。
『ONE PIECE』は、1997年7月22日より『週刊少年ジャンプ』で連載がスタートし、伝説の海賊王・ゴール・D・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”をめぐる海洋冒険ロマン。悪魔の実「ゴムゴムの実」を食べゴム人間となり、体がゴムのように伸びる特殊な能力を持った主人公の少年モンキー・D・ルフィが、仲間を集め海賊「麦わらの一味」を結成し、海賊王を目指す壮大なストーリー。
コミックスの全世界累計発行部数は5億1000万部を突破している人気作で、テレビアニメが1999年より放送中。2022年に公開された劇場版アニメ『ONE PIECE FILM RED』は国内興行収入203.4億円を突破し社会現象化した。なお、テレビアニメ『ONE PIECE』は現在、毎週日曜午後11時15分から放送中。
