「中国版スターバックス」と呼ばれる中国最大の国産コーヒーブランド、瑞幸咖啡（ラッキンコーヒー）が台北に店舗1号店を開いて台湾進出を推進すると、聯合報など台湾メディアが27日に報じた。

関係筋によると、中国アモイ（厦門）に本社を置く瑞幸咖啡は、台湾内の初店舗開設場所として台北の繁華街の一つ、南京東路を選んだ。現在、求人サイトには瑞幸咖啡のロゴを使用した求人広告が掲載されていると関係筋は付け加えた。

特に、店舗が入る場所の隣にはスターバックスがあり、最大の競合相手であるスターバックスに対する「宣戦布告」の意味を持つとみられるとの解釈が出ている。現在、店舗は内装工事に入っているという。

一方で、台湾での瑞幸咖啡進出に関わる台湾企業「順碰ホールディングス」という会社が、台湾資本に偽装した中国資本の会社である可能性が高いという疑惑も浮上した。

順碰ホールディングスの代表、翁張麗卿氏は瑞幸咖啡のコーヒー豆加工供給業者である順大食品調味料会社の取締役を務めており、順碰ホールディングスの株主は翁代表の家族の婿で、中国上海で瑞幸咖啡の輸出入業者を経営しているなど、特別な関係にあると別の関係筋は説明した。

台湾経済部は、瑞幸咖啡の台湾での投資申請を許可したことはないとの立場を示した。中国資本との関連可能性に関する疑惑については、引き続き注視し、必要に応じて行政調査を実施すると明らかにした。