「今の流行わからん、、」な【40・50代】見てーッ！ 即マネ推奨♡「最旬おすすめヘア」

ヘアスタイルをアップデートしたいけれど、どんなスタイルが正解？──大人女性におすすめしたいのは、頑張りすぎずおしゃれに見えるナチュラルなスタイル。シルエットや質感で今っぽさを出しながらも、上品で落ち着いた印象をキープできるヘアが注目を集めています。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、最旬おすすめヘアをご紹介します。

くびれが今っぽい！ コンパクトなプチウルフ

トップをナチュラルに内へ、ベースをくるんと外ハネに。くびれでメリハリをつけることで、コンパクトながらも動きのあるシルエットに仕上がります。軽やかに揺れる毛先が程よい抜け感を演出し、まとまりの良さとトレンド感を両立。落ち着いた大人の雰囲気にフィットするプチウルフです。

立体感が際立つボブレイヤー

トップにしっかりレイヤーを入れたボブレイヤー。内巻きブローでふんわりとまとまるシルエットが、品のある印象をつくります。表面に動きを出すことで、軽やかさとボリューム感を両立。整ったフォルムを保ちながら、エレガントさを感じさせるレイヤースタイルです。

シンプルだけどシャレる、ショコラブラウンミディ

艶のあるショコラブラウンと、ラフな質感を合わせたナチュラルミディ。自然な毛流れでつくるくびれラインが、顔まわりにメリハリと抜け感をプラス。ほんのりくすんだトーンが、落ち着いた雰囲気の中にこなれ感をプラスしています。

柔らかピンクブラウンのくびれロング

レイヤーカットで動きをつけたくびれロング。ピンクを含んだ柔らかなブラウンカラーが、若々しさを演出します。ハイライトをさりげなく散らして、自然な立体感を引き出しながら白髪ぼかしも両立。毛先の厚みを残すことで、今っぽいデザインになり、大人らしい上品さも感じられます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@ofuke_akifumicasii様、@miyu____nakamur様、@osm1019様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里