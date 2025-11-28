簡単に描いたような作品でも、万バズして「ずるい！」と思ったことがある人は多いようだ。納豆まぜおさんの作品『神絵師は神料理人じゃないよっていう話』では、神絵師がなぜ『神絵師』なのかが語られている。



【漫画】思わず「ずるい～」と感じてしまう

主人公の友人には神絵師がいる。1時間ちょっとで描いた絵に約9,300いいねも反応があり、「ずる～い！私なんて1週間かけて描いた絵が誰にも見てもらえないのに！」と友人に文句を言った。



これに対して友人は「あんた料理うまいじゃん。それだよ」と言うも、主人公はいまいちピンと来ていない様子。そこで友人は詳しく説明を始める。友人は幼稚園のころから絵を描き続け、中高は美術部で絵を磨き、美大予備校を経て美大へと入学した。



家でもずっとイラストを描いて、会社でも1日中絵を描き続けていたのだ。つまり「私が1時間で描いた絵は、2万時間＋1時間で描いた絵なんだよ」と主人公に語る。でも逆に言えば、友人は「絵以外のこと」はまったくできないのであった。



「せめてチャーハンぐらい作れるようになりたい」と語る友人に対し、主人公は料理指導をはじめる。「神絵師はずるくないし、神料理人もずるくないよ」と言葉を添え、物語は幕を閉じるのであった。



そんな同作について、作者の納豆まぜおさんに話を聞いた。



―作中に出てくる「ひたすら絵を描いてきた友人」とは自身のご経験も反映しているのでしょうか



私は神絵師というほどではありませんが、周りにめちゃくちゃ絵の上手い友人はいました。



その方は一般の方から見たら狂人的なほどの努力をしていました。



―納豆まぜおさんは、自分と周りを比べてしまうときどのように気持ちを切り替えていますか



確かに自分と他人を比べて悔しくなったり、自分が情けなく感じてしまうことはあります。



ただ自分は自分なりに努力をしてきたので、自分が詳しいフィールドで闘おうと思っています。



あとは何事も今から始めることに遅いということは無いと思っています。



年齢に関係なく新しいことに挑戦する気持ちがあれば、他人をうらやむ気持ちは薄れるのではないでしょうか。



(よろず～ニュース特約・カキMONO.1）