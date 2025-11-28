8人組アイドルのメンバー、重大な契約違反により脱退 本人が謝罪「私の軽率な行動により」「信頼を裏切り、傷つけてしまい」
【モデルプレス＝2025/11/28】アイドルグループ・chuLaの公式X（旧Twitter）が2025年11月27日に更新された。メンバー・綿森ろわによる重大な契約違反が判明し、脱退する運びとなったことを発表した。
【写真】重大な契約違反で脱退のアイドル、胸元チラリ
同アカウントは「綿森ろわ 脱退のお知らせ」と題し「この度、所属メンバー『綿森ろわ』につきまして、重大な契約違反が判明したため、2025年11月27日をもちまして、グループを脱退することとなりました」と発表。「ファンの皆様ならびに関係各位におかれましては、突然のご報告となりましたこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪し、「明日以降の活動につきましては、7人体制にて既定のスケジュールどおり実施いたします」と今後について説明した。
同日、綿森は同ポストを引用し「この度は、私の軽率な行動により、応援してくださっているファンの皆様、メンバーの皆様、関係者の皆様の信頼を裏切り、傷つけてしまい本当に申し訳ございませんでした」と切り出し、「加入して沢山の出会いや経験をさせて頂き皆様に心から感謝しています。本当にありがとうございました。申し訳ございませんでした」と想いをつづった。なお、綿森は2025年5月に青色担当として加入したことを発表していた。
スペイン語で「かわいい女の子」を意味するchuLa。ハイテンポなアッパーチューンで元気を届ける渋谷原宿系アイドルユニットとして活動しており、同月29日に三重県・赤福STAGE、30日に三重県・伊勢シーパラダイスSTAGEにて開催される「ISE GIRLS FRONTIER 2025」 に出演することが決まっている。（modelpress編集部）
◆綿森ろわ、chuLa脱退
◆渋谷原宿系アイドル・chuLaって？
