Snow Man阿部亮平、作詞作曲手掛けた楽曲にアドバイスくれた先輩＆メンバー告白
【モデルプレス＝2025/11/28】Snow Manの阿部亮平が、27日放送のグループでレギュラーを務めるラジオ番組「Snow Manの素のまんま」（文化放送／毎週木曜よる9時〜9時30分）に佐久間大介とともに出演。自身が作詞・作曲を担当した楽曲「Nine Snow Charge！！」の制作秘話を語った。
【写真】スノ阿部にアドバイスした先輩の白衣姿
Snow Man5枚目のアルバム「音故知新」通常盤にボーナストラックとして収録されている「Nine Snow Charge！！」はSnow Manの自己紹介ラップとなっており、阿部が作詞を担当。佐久間は「（自己紹介ラップは）昔から阿部ちゃんがずっと作詞をやってくれてた。それがどんどんリニューアルしていって、デビューしてからアルバムのボーナストラックに入ったのもあって、最新のものが『Nine Snow Charge！！』」と楽曲を説明した。
そして、阿部は「『明るい感じの紹介ラップにしてみるのどう？』ってラウールからも提案もらったり、その前から潤くんともそういう話し合いがちょっと出てきてたりしたので」とラウールからの提案や嵐の松本潤からのアドバイスを参考に明るい曲調にしたことを明かした。
また、メンバーの歌詞については阿部がそれぞれと相談をしたそうで、佐久間は「『待って、無理、しんどい、、』入れたいんだよねって阿部ちゃんが言ってくれて、『めっちゃ嬉しいわ、うまくハマったらやりたいわ』って言って」と自身がパーソナリティを担当するラジオ番組「Snow Man佐久間大介の待って、無理、しんどい、、」（文化放送／毎週土曜よる8時〜9時）のタイトルを歌詞の中に盛り込むという提案を喜んだことを回顧した。（modelpress編集部）
情報：文化放送
【Not Sponsored 記事】
◆阿部亮平、自己紹介ラップ制作秘話告白
