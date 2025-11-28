丸山桂里奈、2歳娘の寝かしつけに一苦労「隣にいないとすごい泣くんですよ」

11月26日、丸山桂里奈が自身のYouTubeチャンネルを更新。自身の近況について語った。

深夜1時過ぎに撮影したという今回の動画内で、丸山は、「なんかめっちゃバタバタしてて。しょうがないですね。年末だから、やっぱり」と切り出した。

続けて、「家にいるといるで、なんかやらなきゃいけないじゃないですか。ご飯作ったりとか」「最近はもうUberとかに結構頼ってるんですけど、でも、Uberもずっと頼んでるとお金すごいかさむじゃないですか」「時間があれば料理したいなっていうのがあるんだけど、本当にバタバタしすぎてて」とコメント。

さらに、「（娘を）寝かしつけて、本並さん（夫・本並健治）も一緒に今寝てくれてるんだけど、それこそママがやっぱ隣にいないとすごい泣くんですよ」「いつもは見守りカメラで見ながら、今日も本並さんと晩酌してるんだけど、さっきすごいぐずって」「寝たかなと思って離れようとしたら『ママ抱っこ！』みたいな感じになってすごい泣いてて」と、2歳の娘の寝かしつけに苦労していることも明かしていた。