383億円男との“史上最悪契約”の解消がエ軍再建の旗印？　米メディアが「理想的」とする和製大砲獲得を提言

エンゼルスはレンドンとの契約をバイアウトすることで、補強費に余裕を生もうとしているのか(C)Getty Images

稼働率20％の元打点王

元打点王の去就が球界を賑わせた。現地時間11月26日、米スポーツ専門局『ESPN』は、エンゼルスのアンソニー・レンドンが球団とのバイアウト協議を進めていると報じた。

【動画】衝撃を生んだ名場面 エ軍時代の右打者レンドンが放った左打席での圧巻弾

ここ数年は野球に対するモチベーションが低下していたのかもしれない。現在35歳のレンドンはナショナルズ時代に球界屈指の三塁手として活躍。2019年には打率.319、44二塁打、126打点をマーク、ナ・リーグ打点王にも輝いた。

チームのワールドシリーズ制覇を置き土産に、19年オフにFAとなったレンドンは、ンゼルスと7年総額2億4500万ドル（約383億円）の大型契約を締結。マイク・トラウト、大谷翔平と並ぶ強力打線の確立が期待されたが、1年目から毎年のように故障欠場を繰り返し、稼働率は極端に低下。契約後6年間でチームが810試合を消化した間の出場パーセンテージはなんと20％となっていた。

25年シーズンも股関節手術の影響で全休していたレンドン。時にメディアの前で「あまり野球が好きじゃない」と漏らし、「自分にとって野球は最優先事項ではない。これはあくまで仕事。生計を立てるためにやっている。もし野球を優先しなければならないなら辞める」とも断言していた35歳だけに、契約満了まで1年となった段階でのバイアウト協議は必然だったのかもしれない。

もっとも、エンゼルス側にとってのメリットは多分にある。依然として3800万ドル（約59億円）の契約を残すが、球界内で「史上最悪」と揶揄される契約を買い取れれば、チームの総年俸に余裕も生まれる。『ESPN』によれば、球団側は金額の一部を後払いにして、今オフの補強に向けた資金にあてこもうと模索しているという。

来季から球団OBでもあったカート・スズキ新監督を迎えて再建を目指すエンゼルス。レンドンの退団によって上がり目が生まれる期待は高まっている。米専門サイト『Halo Hangout』は「過去5年間、エンゼルスはレンドンの後継者として、今と将来を任せられるフルタイムの三塁手を必死に探してきた」と指摘。その上で今オフにヤクルトからポスティングシステムを利用してのメジャー移籍を目指している村上宗隆が「まさに求めていた選手だ」と強調した。