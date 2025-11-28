【2日間限定】「本鮪中とろたっぷり大祭」開催/人気ネタ“本鮪中とろ”中心に丼もの･握りなど販売、「プチ満足」も登場【小僧寿し】

持ち帰りすし店「小僧寿し」は、11月29日(土)･30日(日)の2日間限定で、「本鮪(ほんまぐろ)中とろたっぷり大祭」を開催する。

人気ネタの本鮪中とろをメインに、切り落としの本鮪中とろと鮪を盛り合わせた「鮪たっぷり丼」(税込906円)や、本鮪中とろが入った握り10貫(税込1,078円)などを提供する。そのほか、鮪やサーモンなどの定番のネタを組み合わせた、握り8貫の「プチ満足」(税込637円)もラインアップする。

「本鮪中とろたっぷり大祭」は一部地域･店舗では実施せず、また販売内容や金額が異なる場合がある。また、各店舗の準備数がなくなり次第終了。ラインアップは以下の通り。価格はいずれも税込で表記。

〈「本鮪中とろたっぷり大祭」ラインアップ〉

◆切り落とし本鮪中とろ入り 「鮪たっぷり丼」906円

しっとりとした脂身が特徴の本鮪中とろと、鮪を盛り合わせた丼もの。

切り落とし本鮪中とろ入り 「鮪たっぷり丼」

◆「本鮪中とろ入り鮪握り(10貫)」1,078円

本鮪中とろと人気のネタを組み合わせた握り。

「本鮪中とろ入り鮪握り(10貫)」

◆「本鮪中とろ入り鮪握り(12貫)」1,242円

「本鮪中とろ入り鮪握り(12貫)」

◆「本鮪中とろ入り鮪握り(15貫)」1,490円

「本鮪中とろ入り鮪握り(15貫)」

◆「プチ満足【まぐろ】」637円

定番ネタを組み合わせた8貫の握り「プチ満足」全6種も販売する。

「プチ満足【まぐろ】」

◆「プチ満足【サーモン】」637円

「プチ満足【サーモン】」

◆「プチ満足【えび】」637円

「プチ満足【えび】」

◆「プチ満足【えんがわ】」637円

「プチ満足【えんがわ】」

◆「プチ満足【いか】」637円

「プチ満足【いか】」

◆「プチ満足【穴子】」637円

「プチ満足【穴子】」

※写真はイメージで、実際の提供容器とは異なるとしている。

小僧寿し「本鮪中とろたっぷり大祭」開催