犬が『幸せに過ごすために必要なこと』５選

愛犬に幸せに暮らしてもらうためには、犬が幸せに過ごすために必要な要素を理解することが重要です。ここでは、愛犬の幸福度を上げるために必要なことを紹介します。

1.ストレスの少ない快適な生活環境

犬が幸せに過ごすためには、ストレスを軽減することが欠かせません。どんなに愛情を注いでいたとしても、犬にとってストレスの多い生活環境では、幸せよりも不満や憂鬱さを感じる瞬間が増えてしまいます。

室温を快適な温度に調節したり、過ごすスペースを常に清潔に維持したり、警戒心を抱かせるような騒音が聞こえにくいような配置や工夫を取り入れるなど、犬が安心して生活できる快適な環境を整えましょう。

2.飼い主や家族からの愛情

犬が幸せに過ごすためには、飼い主や家族からの愛情が必要不可欠です。どれほど良い環境を整えていても、飼い主や家族と過ごしたり触れ合ったりする時間が全くなければ、犬は幸せを感じづらいでしょう。

日中は仕事で家を出ている飼い主であれば、出勤前に一緒に過ごす時間を作ったり、帰ってきてからは愛犬をフリーにし、寝るまで一緒に過ごしてあげるなど、愛犬の性格に合わせて愛情の注ぎ方を工夫してください。

3.本能的欲求を満たせる十分な運動

犬の本能的欲求を刺激したり満たしたりできる遊びや運動は、ストレス軽減や幸福度上昇に高い効果を発揮します。

散歩ひとつとっても、普段とは違うルートを散歩させてみたり、他の犬と交流したり、道端の気になるところを存分に嗅がせてあげたりするだけでも欲求が満たされるでしょう。

他にも、狩猟本能を刺激するような引っ張り合いやレトリーブ遊び、嗅覚を使った宝探しゲームなど、犬の満足度が高い遊びを積極的に取り入れてくださいね。

4.健康的な毎日を過ごすこと

幸せに過ごすためには健康を維持することも重要です。適切な食事管理や適度な運動、十分な睡眠といった基本的な生活習慣は欠かせません。

他にも毎日の歯磨きやブラッシング、スキンシップを通して毎日健康チェックを行うことも健康を維持するために忘れないようにしましょう。少しでも異変を感じたら、かかりつけの動物病院で診てもらうと安心です。

5.安心を得られる一貫したルール

犬のしつけやトレーニングは、人間と共存する上で犬たちに頑張ってほしい部分です。同時に、実は明確なルールを設けることで、犬たちも安心感に繋がっていることをご存知ですか。

犬は元々群れで行動していたため、「群れのルールを守ること＝生き延びるための術」という認識があります。現代でも、飼い主に一貫した明確なルールを課されることで、「これを守れば安心だ」「飼い主が守ってくれるぞ」という強い安心感につながるのです。

犬にとって『安心感』は、生きる上でとても重要な要素です。安心して生活を送れる環境だと実感できると、幸福度が上がりやすくなるでしょう。

愛犬の幸福度を上げるために必ず知っておくべきこと

愛犬の幸福度を上げるためには、「ストレスフリー」「安心感」「楽しさ」「愛情」が必要不可欠です。今回は犬が幸せに過ごすために必要なことを紹介しましたが、愛犬の健康状態や性格によっても適切な対応は異なります。

例えば、活発な犬であれば、ドッグランやアウトドアに連れて行ってあげることで幸福度は上昇しますが、臆病な犬にとって、多くの犬がいるドッグランはストレスになりかねません。それよりものんびりと家族とのびのびと遊べる環境を好むでしょう。

このように、犬の性格によって、向き不向きがあります。一概に「これが正解」というものはないので、愛犬の性格を考慮した上で、幸福度が上がるような生活環境や愛情の注ぎ方、遊び、しつけの仕方を実践してください。

まとめ

いかがでしたか。犬が幸せに過ごすためには、いくつもの必要不可欠な要素を積み重ねることが重要です。どれか1つが欠けても幸せを感じにくくなってしまうので、愛犬が幸せを感じられるように日々、飼い主も試行錯誤してみましょう。