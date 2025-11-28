2児の母・山田花子、長男＆次男の9年前“幼少期ショット”に反響「朝から癒されました」「カワイイ」
2児の母でお笑い芸人の山田花子（50）が27日、自身のブログを更新。長男（13）と次男（9）の幼少期の写真を公開した 。
【写真】「懐かしく良い写真」山田花子が公開した、長男＆次男の9年前ショット
山田は、先日誕生日を迎えた愛犬・ジュリエットへ贈られた祝福コメントに感謝を伝え、9年前の長男、次男、愛犬の3ショットを掲載。「みんな若いね ジュリエット長生きしてね」と愛ある言葉をつづっている。
ブログには、現在の長男と次男の写真も掲載されており、大きく成長した姿を感じられた。
懐かしい写真に、コメント欄には「スリーショット可愛い〜 朝から癒されました」「懐かしく良い写真をありがとう」「9年前、3人ともそれぞれの顔、カワイイ」などの声が集まっている。
