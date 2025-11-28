YouTubeに投稿されたのは、大型犬とママさんが1日ぶりに再会した時の様子です。大型犬は大喜びで迎えてくれたのですが、途中でママさんの浮気に気づいてしまって…？

投稿は記事執筆時点で1万4000回再生を突破し、「なんて可愛いんでしょう」「大興奮からの嫉妬して逃亡（笑）」「オチが最高」といった声が寄せられています。

【動画：実家の犬と遊んで帰り、愛犬と１日ぶりに再会したら…浮気に気づいた瞬間の『まさかの態度の豹変』】

大型犬がママさんを熱烈歓迎

ラブラドールレトリバーの「きなこ」ちゃんは、家族を愛する心優しい女の子。この日、実家にお泊りしていたママさんが、1日ぶりに帰ってきました。

きなこちゃんはお耳をペタッと倒し、しっぽをブンブン振って大喜び！そしてママさんがソファに座ると、「さっそく一緒に遊ぼう～」とばかりにおもちゃを持ってきたそうです。

きなこちゃんは興奮を抑えられないようで、おもちゃをくわえたまま「ヴ～」と唸り声を上げたり「フガフガ」と鼻を鳴らしたりしながら、ママさんに頭や体をスリスリ…。甘えん坊全開で熱烈歓迎してくれる姿が、たまらなく可愛いです。

ママさんも優しく撫でたりぎゅっと抱きしめたりして、きなこちゃんの温もりを堪能したそう。途中できなこちゃんが「ヨシヨシして」とお目目で訴えてきて、ママさんが大きな背中に抱きつきながら撫でまくる場面も。愛にあふれた光景は、見ているこちらまで幸せな気持ちにしてくれます。

実家の犬との浮気がバレて…

イチャイチャしながら再会の喜びを分かち合っていた2人ですが、不意にきなこちゃんがママさんの匂いを嗅ぎ始めたそうです。

実は実家でゴールデンレトリバーの「ハル」ちゃんを可愛がってきたママさん。きなこちゃんに浮気がバレないように服は着替えたそうですが、体についたハルちゃんの匂いは消えていなかったよう…。

ママさんの腕の匂いをクンクンと入念に嗅いでいるうちに、表情が険しくなっていくきなこちゃん。ついに「ハルちゃんの匂いだ！」と確信し、いかにも不満そうなお顔でママさんを見つめてから、「浮気したでしょっ」と問い詰めるように、あごをペロッと舐めたとか。

態度の変化に爆笑

完全に機嫌を損ねたきなこちゃんは、「ママなんてもう知らない」とばかりにそっぽを向いてお座りしたそう。ぎゅっと抱きついて愛情表現することで、なんとか仲直りしようとするママさんですが…？

なんときなこちゃんはママさんの腕をすり抜けて、「この浮気者！」とその場を去ってしまったとか。あんなに熱烈歓迎してくれていたのに、浮気が発覚した途端にここまで態度が変わるとは…。

ハグを拒絶されたママさんは寂しそうですが、ヤキモチ妬きなきなこちゃんが可愛くて、思わず笑ってしまいますね！

この投稿には「歓迎モードがすごい」「シッポフリフリがかわいくて癒されます」「匂いに気づいた後のテンションの下がり方w」「ママさん、愛されてますね」といったコメントが寄せられています。

きなこちゃんの可愛い姿やご家族との愛にあふれた日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「きなこチャンネル Labrador Retriever」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「きなこチャンネル Labrador Retriever」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。