朝ドラ『ばけばけ』に出演する好きな男性俳優ランキング！ 2位「堤真一」を抑えた圧倒的1位は？
2025年度後期のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』は、明治時代の島根県松江市を舞台に、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描く朝ドラ。ヒロインの松野トキを務める高石あかり（※高は、はしごだか）さんをはじめ、若手からベテランまでさまざまな人気俳優が出演しています。
All About ニュース編集部は11月5〜6日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「朝ドラ『ばけばけ』出演俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「『ばけばけ』に出演する好きな男性俳優」ランキングを紹介します。
2位に選ばれたのは、堤真一さんです。
ベテラン俳優の堤さんは、圧倒的な存在感と包容力ある演技で数々の作品に出演。『ばけばけ』ではヒロインのトキを幼い頃からかわいがっている雨清水傅を演じています。雨清水は松江藩に名をはせる上級武士で、多くの没落士族に手を差し伸べようと尽力します。
回答者からは、「雨清水傅役の堤真一さんを選んだ理由は、重厚さと繊細さを併せ持つ演技に惹かれるからです。深い人間ドラマの中でも感情の揺れを自然に表現できる俳優だと思います」（50代男性／長崎県）、「落ち着いた風格が品の高さを感じさせ、体調が悪くなっても社員の為に現場に出て来て、部下を叱ったシーンが良かったから」（20代女性／兵庫県）、「昔から好きだったけど年齢を重ねても大人の魅力があって好きです」（40代女性／大阪府）といった声が寄せられました。
1位は、吉沢亮さんでした。
人気若手俳優の吉沢さんは、2021年のNHK大河ドラマ『青天を衝け』で主人公の渋沢栄一役に抜てき。『ばけばけ』では英語教師の錦織友一役として出演しています。「大盤石」の異名を持つ錦織は松江随一の秀才で、トキとも奇妙な縁で知り合い、関わっていきます。
アンケート回答では、「顔がかっこいいこともそうだが、優しそうな雰囲気に好感がもてるから」（20代男性／神奈川県）、「誠実さと柔らかな表情を併せ持っていて、 ばけばけ の時代背景にも自然に溶け込んでいる演技が魅力的だから」（30代女性／東京都）、「吉沢亮さんは繊細な感情表現と存在感のある演技が魅力的で、どの作品でも自然に物語に引き込まれます。『ばけばけ』でも彼の役柄に深みを与えていて、登場シーンが楽しみになります」（60代男性／広島県）などのコメントが集まりました。※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
