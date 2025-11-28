槙野智章、美人妻との夫婦ショット公開！ 「歴代で“夫婦で受賞”は初」の快挙。「2人の装い素敵」
元サッカー日本代表の槙野智章さんは11月27日、自身のInstagramを更新。「第23回ベストフォーマリスト」授賞式に出席し、“フォーマルウェアを素敵に着こなせる“人に贈られるベストフォーマリスト賞を、妻で俳優の高梨臨さんと共に受賞したことを報告しました。
槙野さんは今回の受賞について、「なんと、歴代で“夫婦で受賞”は初とのこと。光栄すぎます。ただ…登壇のスピーチは完全に妻にもっていかれました。さすがです」とコメントし、「夫婦でこうして選んでいただけたことに感謝です。これからも、この賞に恥じぬよう頑張っていきます！」と気持ちを述べました。
投稿には、「2人とも本当に素敵でお似合いのご夫婦です」「綺麗」「2人の装い素敵」「わーお似合い」「大好きな夫婦です！！！！」「憧れます」と、祝福や称賛の声が寄せられています。
初の“夫婦で受賞”槙野さんは「2025年ベストフォーマリストを受賞しました！」とつづり、1枚の写真を掲載。タキシード姿の槙野さんと、シャンパンゴールドのドレスを身にまとった高梨さんが写っており、受賞にふさわしい華やかな存在感を放っています。
愛犬を巡る夫婦エピソード今回の投稿では「妻にもっていかれました」と語っていた槙野さんですが、21日にも「ママの勝ち」といった様子を公開していました。槙野さんは愛犬・ぱんちゃんの気を引こうとするものの、最終的には高梨さんの元へ行ってしまうという内容です。夫婦の関係性がほほ笑ましいですね。
(文:勝野 里砂)