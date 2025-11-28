女優の北川景子（39）が27日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）にゲスト出演。意外な朝のルーティンを明かす場面があった。

北川は番組の事前取材で朝のルーティンを問われ「6時半から45分に起きる、ラジオ体操する」とぶっちゃけ。

インタビュアーの放送作家の野々村友紀子氏が「ヨガとかピラティスとかじゃなくて」と問うと、北川は「ラジオ体操だけ唯一続けられているんですよね」と平然と語った。

「コロナ禍で始めたんですよ。確か」と言い、「外に出られないし、運動不足になるし、何ができるかなって考えた時に、ラジオ体操、原点に帰ってやろうみたいになって」と理由を明かした。

テレビでYouTubeの「ラジオ体操第一」を流してやるとし、「何気なくやってたら、全身使うんですよね。あ、これをやるのは凄くいいなと思って。ラジオ体操だけはやっています。何があっても」と説明。「それをしないとたぶん起きられない」と笑顔で話した。

スタジオでタレントの指原莉乃が「朝6時半のラジオ体操からもう衝撃で」と驚くも、北川は「私もピラティスもあるし、ヨガとかもやってた時もありますし。でもやっぱり続かなくて。で、ラジオ体操だけはどこでもできる、楽屋でもできるし。すぐできるし。短い時間でできるし、続けやすいので」と明言。

夫で歌手のDAIGO、5歳長女、1歳長男の家族とも行っているとし「大体こだわり持ってやりたいのは私なんですけど、私がいて、夫がいる時はやっていますし、あと子供たちはやっています。ルーティンで」と言い切った。

これから流行するのではと言われると「はやらせたい」と北川。指原は「ピラティスやめます。朝ピラやめます」と冗談めかして話して笑わせた。