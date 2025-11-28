プロ野球・DeNAは28日、FA権を行使した桑原将志選手の退団を発表。本人からのコメントもあわせて公開しました。

桑原選手は2011年ドラフト4位で福知山成美高からDeNAに入団。14年目を迎えた今季、FA権の行使を発表しました。

コメント内では、FA権を行使し西武へ移籍する旨を表明。続けて「ベイスターズファンの皆さまの応援がいつも気持ちを奮い立たせてくれて、勇気を与えてくれました。応援歌にもありました『ガッツマン』。今の自分がそのスタイルを確立できたのもベイスターズファンの皆さまが、僕をプロとして生きていく道へ導いてくれたおかげだと思っております。皆さまと共に戦い抜いてきた日々は一生の財産であり、一生忘れることはありません」と語ります。今後に向けても「新天地でも自分らしくひたむきに、皆さまに与えてもらった勇気を次は自分が皆さまに与えられるように全力で頑張ってまいります。14 年間本当にありがとうございました」と思いを寄せました。

この本人からのコメントとともに、球団もコメントを発表。「『ガッツマン』というその名の通り、走攻守すべてに気持ちを込めたプレーを見せ続けてくれました。そして野球にとことん真摯に向き合い、妥協を許さない姿勢は、『プロ』とはどうあるべきかを常に体現する存在でした。時にチームを激しく鼓舞し、時にチームを一つにして和ませる。桑原選手にしかできないことであり、その計り知れない貢献があったからこそ、昨年の日本一をつかみ取れたと言えます」と桑原選手の躍動に敬意を表し、今後の活躍への願いをつづっています。

▼桑原選手のコメント全文

報道でもありましたように、来季より埼玉西武ライオンズでプレーすることを決断いたしました。ベイスターズファンの皆さまの応援がいつも気持ちを奮い立たせてくれて、勇気を与えてくれました。応援歌にもありました『ガッツマン』。今の自分がそのスタイルを確立できたのもベイスターズファンの皆さまが、僕をプロとして生きていく道へ導いてくれたおかげだと思っております。皆さまと共に戦い抜いてきた日々は一生の財産であり、一生忘れることはありません。新天地でも自分らしくひたむきに、皆さまに与えてもらった勇気を次は自分が皆さまに与えられるように全力で頑張ってまいります。14年間本当にありがとうございました。

▼球団コメント全文桑原選手は横浜DeNAベイスターズの誕生と共にプロとしてのキャリアをスタートし、今年で14年目。「ガッツマン」というその名の通り、走攻守すべてに気持ちを込めたプレーを見せ続けてくれました。そして野球にとことん真摯に向き合い、妥協を許さない姿勢は、「プロ」とはどうあるべきかを常に体現する存在でした。時にチームを激しく鼓舞し、時にチームを一つにして和ませる。桑原選手にしかできないことであり、その計り知れない貢献があったからこそ、昨年の日本一をつかみ取れたと言えます。桑原将志選手に心から感謝するとともに、今後のご活躍を祈念しております。