DeNA¡¢·¬¸¶¾»Ö¤ÎÂàÃÄ¤òÀµ¼°È¯É½¡Ä¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Î±þ±ç¤¬¤¤¤Ä¤âµ¤»ý¤Á¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Í¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡DeNA¤Ï28Æü¡¢FA¸¢¹Ô»È¤ËÈ¼¤¤ÂàÃÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿·¬¸¶¾»Ö¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡·¬¸¶¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¡ÖÊóÆ»¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Íèµ¨¤è¤êºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Î±þ±ç¤¬¤¤¤Ä¤âµ¤»ý¤Á¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Í¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±þ±ç²Î¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ø¥¬¥Ã¥Ä¥Þ¥ó¡Ù¡£º£¤Î¼«Ê¬¤¬¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¤Ç¤¤¿¤Î¤â¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤¬¡¢ËÍ¤ò¥×¥í¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯Æ»¤ØÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤ËÀï¤¤È´¤¤¤Æ¤¤¿Æü¡¹¤Ï°ìÀ¸¤Îºâ»º¤Ç¤¢¤ê¡¢°ìÀ¸Ëº¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿·Å·ÃÏ¤Ç¤â¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤Ò¤¿¤à¤¤Ë¡¢³§¤µ¤Þ¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Í¦µ¤¤ò¼¡¤Ï¼«Ê¬¤¬³§¤µ¤Þ¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£14Ç¯´ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£