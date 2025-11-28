ボクシングの志成プロモーションは２８日、元世界４階級制覇王者で、ＷＢＡ世界バンタム級９位の井岡一翔（志成）がベネズエラ同級王者のマイケル・オールドスゴイティ（ベネズエラ）と１２月３１日に、ＷＢＡ世界バンタム級挑戦者決定戦を行うと発表した。

会見した井岡は「バンタム級初戦でＷＢＡからこのようなチャンスをもらってありがたい。大みそかにいい内容で勝ってタイトルマッチにつなげたい」と話した。

井岡は昨年７月、ＷＢＡ・ＩＢＦ世界スーパーフライ級王座統一戦でフェルナンド・マルティネス（アルゼンチン）に敗れ陥落。今年５月の雪辱戦でも判定負けした。その後、１０月に「階級をバンタム級に上げて５階級制覇を目指す」と現役続行を明言していた。

ＷＢＡ世界ライトフライ級挑戦者決定戦としてＷＢＡ世界ライトフライ級２位の吉良大弥（志成功）とＷＢＡ同級７位のイバン・ガルシア・バルデラス（メキシコ）の対戦も発表した。

試合はＬｅｍｉｎｏプレミアム／ひかりＴＶで独占生中継される。