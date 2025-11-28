Stray Kids、新AL『DO IT』発売初週に“ダブルミリオン”達成！圧倒的パワーを証明

Stray Kidsが最新アルバム『SKZ IT TAPE ‘DO IT’』で、初動ダブルミリオンセラーを達成した。

【写真】ハン、キンプリ・郄橋海人との“意外な交友関係”

Stray Kidsは11月21日、新アルバム『SKZ IT TAPE ‘DO IT’』をリリースした。発売当日、HANTEOチャート基準で販売枚数149万枚を突破し、わずか1日でミリオンセラーを記録。その後、初動（発売から1週間の売上）220万7660枚を記録し、“ダブルミリオンセラー”を達成した。

同アルバムは、HANTEOチャートの週間フィジカルアルバムチャート（11月17日〜23日）とCircleチャートの週間アルバムおよび週間リテールアルバムチャート（11月16日〜22日）でいずれも1位を獲得し、圧倒的な人気を証明した。

（写真＝JYPエンターテインメント）Stray Kids

11月27日午後に公開された、タイトル曲『DIVINE』のMVも話題沸騰中だ。韓国の古典小説「田禹治伝」の主人公・田禹治（チョン・ウチ）をモチーフに、絵から飛び出した“神仙”Stray Kidsが鬼を率いて騒ぎ回るという独創的な世界観を描いた。中毒性の強いサウンド、東洋的な映像美が絶妙に調和し、視聴者を魅了した。

（写真＝JYPエンターテインメント）Stray Kids

所属事務所JYPエンターテインメントは28日午前、ダブルタイトル曲のMVビハインドカットを公開した。『DO IT』のカットは、華やかなカラーの衣装とシックなオールブラック衣装を着こなした8人の魅力が存分に収められている。『DIVINE』のカットでは、韓国の古宮を背景に強烈なカリスマを放ちながら撮影に没頭するプロフェッショナルな姿が捉えられた。

Stray Kidsは今年、米ビルボードチャートで驚異的な成果を次々と収めている。8月にリリースした4thフルアルバム『KARMA』はメインアルバムチャート「Billboard 200」70年の歴史上初となる“7作連続初登場1位”という快挙を達成した。

圧倒的な存在感を放つStray Kidsが、新アルバム『DO IT』で今後どのような成果を上げるのか、期待が高まっている。

（記事提供＝OSEN）