Steamなどのゲームストアでは、ゲーム開発・プレイ時にAIツールが使用されたかどうかを表示する取り組みが行われています。これに対し、「AI製タグ」を消すべきだという意見があり、Epic Gamesのティム・スウィーニーCEOが賛同の意を示しています。



スウィーニーCEOの発言は、映像制作に携わるマット・ワークマン氏による「Steamやすべてのデジタルマーケットプレイスは『AI製』表記をやめるべき。意味がありません」という投稿への賛同として表明されたもの。スウィーニーCEOは「AI製を示すタグは、作者名を明らかにした美術展や、購入者が権利状況を把握する必要があるデジタルコンテンツのライセンス市場には適していますが、ゲームストアでは意味がありません。なぜなら、将来ほぼすべてのゲーム制作にAIが関与するようになるからです」と述べています。

大手デジタルゲームストアであるSteamは、ゲームの開発、およびプレイ中のライブ生成にAIを使用することを認め、登録時に情報を提出するよう求めています。

Steamworks Development−Steam上のAIコンテンツについて−Steamニュース

https://store.steampowered.com/news/group/4145017/view/3862463747997849618

そして2025年7月の時点で、Steamでは登録されているゲームタイトルの約7％、7818本で生成AIが利用されていることがわかっています。

「Epic GamesがUnreal Engineの最新アップデートにAIコーディングツールを使用していることを強く示唆するものです。Steamのガイドラインに基づき、Unreal Engineで構築されたあらゆるゲームは生成AIの使用を宣言する必要があります」という反応に対して、スウィーニーCEOは「違います。Valveが新しいカテゴリーを作ることでキャンセル運動やレビュー爆撃を助長し、小規模開発者がますます機会を奪われてしまうのを見るのがいやなんです。Steamはかつてはダウンロードの機会を提供するだけでしたが、決済を締め出し、価格競争を封じ、仮想通貨を排除し、今度はAIに手を付けようとしています」と反論しています。。



なお、ゲーム系ニュースサイト・PC Gamerのアンディ・チョーク氏は、生成AIを使用したゲームには潜在的に著作権侵害コンテンツが存在することが、AI製であることを表示する必要性を正当化するものだという考えを示しています。

Epic boss Tim Sweeney thinks stores like Steam should stop labelling games as being made with AI: 'It makes no sense,' he says, because 'AI will be involved in nearly all future production' | PC Gamer

https://www.pcgamer.com/software/ai/epic-boss-tim-sweeney-thinks-stores-like-steam-should-stop-labelling-games-as-being-made-with-ai-it-makes-no-sense-he-says-because-ai-will-be-involved-in-nearly-all-future-production/

またチョーク氏は、「AIを用いた」という情報を開示しなかったゲームが、あとからAI使用が明るみに出て騒動になる現状をふまえて、「多くの人がゲーム内の盗作的『クソコンテンツ』を忌み嫌っていますが、情報開示がなければAIを使っていると判断できず反論するのが難しくなる、というのがタグ廃止派の目的でしょう。いずれはスウィーニー氏の望み通り、AI生成の映像や音声があふれかえって、我々が諦めて降参する日が来るかもしれませんが、その日が来ても、もっと考えるべき差し迫った課題が山積しているだろうと思います」と述べました。