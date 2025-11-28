難関大への年内入試合格者数が増加！秘密は“教育の3本柱”「富士見中学校高等学校」：THE名門校
毎週土曜午前10時30分からは、名門校の知られざる姿を、生徒や親、教師など、さまざまな視点を通して紐解く情報ドキュメンタリー「THE 名門校 日本全国すごい学校名鑑」（ＢＳテレ東）を放送！ 「名門とはいったい何か？」常識を打ち破る教育現場に密着する。
【動画】受験の参考に！「THE 名門校！日本全国すごい学校名鑑」アーカイブ
【番組内容】
【テレビ学校訪問……富士見中学校高等学校】
▼東京都練馬区にある中高一貫私立女子校
▼全校生徒数1446人
▼25年春の大学合格実績は、国公立31人、早慶上理69人、GMARCH226人など
▼図書館の蔵書数は3万5000冊
▼当日予約が可能なお弁当注文システム
▼「食と農の探究」では、校内と千葉の水田で米を栽培
▼「金融」教育では、株式の模擬売買を通じて経済や社会を学ぶ
＜文化祭に！部活に！充実する学校生活＞
▼毎年9月に開催され、来場者数は数千人規模の文化祭「芙雪祭」
▼文化祭実行委員長と体操競技部の生徒に密着！文化祭での最後の発表会！果たして成功なるか？
【動画】受験の参考に！「THE 名門校！日本全国すごい学校名鑑」アーカイブ
【番組内容】
【テレビ学校訪問……富士見中学校高等学校】
▼東京都練馬区にある中高一貫私立女子校
▼全校生徒数1446人
▼25年春の大学合格実績は、国公立31人、早慶上理69人、GMARCH226人など
▼図書館の蔵書数は3万5000冊
▼当日予約が可能なお弁当注文システム
▼「食と農の探究」では、校内と千葉の水田で米を栽培
▼「金融」教育では、株式の模擬売買を通じて経済や社会を学ぶ
＜文化祭に！部活に！充実する学校生活＞
▼毎年9月に開催され、来場者数は数千人規模の文化祭「芙雪祭」
▼文化祭実行委員長と体操競技部の生徒に密着！文化祭での最後の発表会！果たして成功なるか？