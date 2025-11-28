【八奈見杏菜】 2026年6月 発売予定 価格：19,800円

コトブキヤは、フィギュア「八奈見杏菜」を2026年6月に発売する。価格は19,800円。

本製品は、TVアニメ「負けヒロインが多すぎる！」より、食いしん坊な幼なじみ系ヒロイン「八奈見杏菜」を1/7スケールでフィギュア化したもの。

元気いっぱいに跳ねる姿で立体化しており、ふわりと舞う髪やスカート、動きに合わせて生まれる服のしわまで、細部にわたって丁寧に造形している。

今にも動き出しそうな躍動感と、彼女らしい天真爛漫さがぎゅっと詰まったフィギュアとなっているほか、1期オープニングをモチーフにしたカラフルな幾何学模様があしらわれたポップな台座にも注目となっている。

またコトブキヤショップで購入すると、限定特典として「表情替え＆ちくわ+左腕パーツセット」が付属する。

「八奈見杏菜」

コトブキヤショップ限定特典「表情替え＆ちくわ+左腕パーツセット」

仕様：塗装済完成品フィギュア（一部組立フィギュア含む） スケール：1/7スケール サイズ：全高 約225mm 素材：PVC、ABS、鉄、アクリル

(C)雨森たきび／小学館／マケイン応援委員会