「【お悩み相談】

わたしがモンブランを作るとどうしても蕎麦になってしまうのですが、

たたり神になる前になんとかならないでしょうか。

(徳島県・26歳男性)」



【写真】「蕎麦」ではありませんよ

こんなひと言とともに自作の「モンブラン」の写真を投稿したのは「ますもん」（@ABSsuper）さんです。投稿には記事執筆時点で「7.1万件」もの「いいね」がついています。



「想像以上に蕎麦だった」

「瓦そば職人爆誕」

「いっそのこと生かして、お椀に作ったコーヒーゼリーを横に添えて、モンブランの一部に抹茶を混ぜて上に乗せてネギを表現したら良いと思うのです！」

「蕎麦を作ればモンブランになるのでは！？」

「隣にめんつゆを置いてみましょう」



写真を見た人たちから様々な感想や提案の声が届きました。



「今回はとりわけ蕎麦みたいに」

ますもんさんにこの「モンブラン」を作った経緯をお聞きすると、「モンブランは以前から何回か作っておりました。毎回なかなかうまくいかず、改善をしてきたのですが、なぜか今回はとりわけ蕎麦みたいになって自分でも驚いています」と栗クリームを絞りだした時のことを話してくれました。



さらに自作のスイーツの画像が大きく拡散したことについては「反響もたくさんいただきましたが、一番笑ったのは『蕎麦を打ったらモンブランになるんじゃないの？』です」と話し、「それから蕎麦に見立てたモンブランも商品としてはあるのを教えていただきました。これにはびっくりしました。（とらやさんなど）」と驚く、ますもんさん。



「味は美味」

気になるお味については、「味は美味しかったです。栗の自然な甘さでしつこくなくて。この下にホイップクリームが隠れていますがそのクリームを無糖にしたので、それもまた甘くなりすぎなくて結果的によかったのかなと思います。 まぁ見た目が本当に蕎麦なのでいくら文章で伝えても伝わらないでしょうけども」（ますもんさん）と話しました。



（まいどなニュース特約・山本 明）