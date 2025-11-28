元SKE48で現在はアイドルグループ「お願い！！フルハウス」のプロデューサーとして活動している北川綾巴（きたがわ・りょうは）が、「週刊ポスト」2025年11月28日発売号で5年ぶりとなるグラビアに挑戦した。ノーブラのオーバーオールやタイトな「カルバン・クライン」のランジェリーなど、話題性の高い"攻め"の衣装を選んだ理由を明かした。

【写真多数】元SKE48が挑戦した「全裸オーバーオール」

「どうやって隠しているの？」

北川にとってグラビア撮影は2021年に発売された1st写真集以来の5年ぶりだ。撮影当日は楽しかったと振り返るが、撮影までは緊張でいっぱいだったという。

「久々の撮り下ろしで楽しかったのですが、この仕事をご依頼いただいてから撮影当日までが一番緊張していました。どうなるのだろうかとワクワクより心配が勝っていたけど、いざ当日を迎えると5年前の懐かしい気持ちがよみがえりました」（北川、以下同）

撮影前にはボディメイクをするグラビアアイドルも多くいるが、結果的に北川は自然体の姿を見せることになってしまったと正直に明かす。

「本当はスタイルの管理をしなきゃなと思っていたのですが、ちょっと食事に気をつけていたぐらいでしっかりできなかったんです。ひとりで晩酌するのがすごく好きでして、よくするのですが、結局晩酌は前日だけ控えました。ちょっと反省しています」

グラビアの撮影テーマは「大人っぽさ」。ノーブラでのオーバーオールや、北川にとって念願だった「カルバン・クライン」の下着など、攻めの衣装をまとった。

「よく『色気がない』と言われることが多かったので、しっかり出したいなと思っていました。

今回は1st写真集の時よりも、布が多いんだが少ないんだかよく分からなくなってきましたが、大人っぽさが出ていればいいなと思います。もともとグラビアの写真を見るのが好きなので、カルバン・クラインは念願でした。おしゃれな雰囲気がすごくいいなと思っています。

オーバーオールはいざやってみると、やっぱり恥ずかしかったですね。『どうやって隠しているの！？』と思いましたが、写真を見るとうまく隠れているなと（笑）」

「今しかできないことをやろう」

最近のグラビア界はSKE48時代のメンバーの活躍が目立つ。北川と同期だった北野瑠華は、2024年発売の1st写真集が元アイドルとは思えぬ、脱ぎっぷりの良さが話題となり、異例の大ヒットを叩き出した。

「（北野）瑠華の写真集はこんな攻めていいのかと、衝撃を受けました。スタイルは良いし、いいものを持っているなと、グループ時代からずっと思っていました（笑）。こうしてさらに人気を集めているのは同期として、とても嬉しいです」

グラビアの出来を聞くと北川は「ちゃんと禁酒していればよかったので70点」と答える。2025年10月には27歳になり、今後もグラビアの仕事に挑戦したいと語る。

「今回グラビアに挑戦しようと思ったのは、今しかできないことをやろうという気持ちが生まれたからなんです。

ファンの方が喜んでくれたらいいなという思いもあります。こういう撮影の仕事が好きなのだと改めて実感したので、必要としていただけるのであればそっちの方向で需要がある人間になりたいです」

北川の今後にも注目したい。

5年ぶりのグラビア挑戦は「週刊ポスト」2025年11月28日発売号に掲載している。また、アザーカットを収録したデジタル写真集『北川綾巴 目覚める』は各電子書店で好評発売中だ。

https://www.shogakukan.co.jp/digital/09D170080000d0000000

【プロフィール】

北川綾巴（きたがわ・りょうは）／1998年10月9日生まれ。愛知県出身。身長163cm。2012年にSKE48の6期生オーディションに合格。2019年9月に同グループを卒業。現在はアイドルグループ「お願い！！フルハウス」のプロデューサーを務める。FM AICHI「レディオ☆スターダスト」にレギュラー出演中。Xアカウントは【@ryoha_1009_】、Instagramアカウントは【ryoha_1009_】。

撮影／塩原洋