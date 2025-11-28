現時点では後継車の計画はなし

BMWは、長年生産してきたロードスター『Z4』の最終モデルとして『ファイナル・エディション』を発表した。来年3月に生産終了し、当面の間は後継車の販売計画はない。

【画像】レッドのアクセントが目を引く特別な装いの最終モデル【BMW Z4ファイナル・エディションを詳しく見る】 全21枚

現行G29型Z4の最後を締めくくるファイナル・エディションは、欧州で2026年1月下旬より受注開始となる。



Z4ファイナル・エディション BMW

BMWは生産終了後、直接の後継車は開発しないことを明らかにしている。ただし、4シリーズと8シリーズのコンバーチブルはラインナップに残る。

Z4ファイナル・エディションは、専用のエクステリアを採用している。最も特徴的なのはフローズンマットブラック塗装とMハイグロスシャドウライントリムの組み合わせだ。レッドのMスポーツブレーキキャリパーが標準装備となる。

インテリアではダッシュボード、センターコンソール、ドアパネル、スポーツシートに赤いステッチが施され、同色のステアリングホイールと専用シルプレートで仕上げられる。

ファイナル・エディションは全3仕様（sドライブ20i、sドライブ30i、M40i）で選択可能だ。価格はまだ発表されていない。

BMWのロードスターは、1995年登場のZ3以来、30年の歴史を誇る。その後継となる2002年のZ4（E85）はより現代的なスタイリングを採用し、最高出力340psのZ4 Mロードスターがトップを飾った。

2009年登場の2代目Z4（E89）は初めて折り畳み式ハードトップを採用した。2018年に発売された3代目Z4（G29）はトヨタGRスープラと共通プラットフォームを採用し、ファブリックルーフと軽量化重視の設計アプローチに回帰した。