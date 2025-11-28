『仮面ライダーフォーゼ』キャストが集結 “フォーゼ会”に賢吾たちが参加 ファン「久しぶりにキター！」
俳優の高橋龍輝が28日、自身のXを更新。坂田梨香子との2ショットを公開した。
【写真あり】『仮面ライダーフォーゼ』キャストが集結 ファンが喜び「久しぶりにキター！」
2人は『仮面ライダーフォーゼ』（2011）で共演。歌星賢吾役をを高橋が、風城美羽役を坂田が演じた。この日、坂田が出演する短編映画『いってきます。』のイベントに参加した高橋は「昨日、梨香子ちゃんとイベント後に集まれる人でフォーゼ会が…」と明かし「久々に会う方もいてとても懐かしく最高の時間でした！またなにかったらと願いながら明日からも頑張ります」と誓っていた。
キャラクター造形の山口純一氏もXで「フォーゼ会」の写真を投稿。塚田英明プロデューサー、大文字隼役の冨森ジャスティン、『フォーゼ』劇伴の鳴瀬シュウヘイらが写っていた。ファンは「フォーゼ、久しぶりにキター！また、元ライダー部の活躍見たいです！！」と喜びのポストをしていた。
【写真あり】『仮面ライダーフォーゼ』キャストが集結 ファンが喜び「久しぶりにキター！」
2人は『仮面ライダーフォーゼ』（2011）で共演。歌星賢吾役をを高橋が、風城美羽役を坂田が演じた。この日、坂田が出演する短編映画『いってきます。』のイベントに参加した高橋は「昨日、梨香子ちゃんとイベント後に集まれる人でフォーゼ会が…」と明かし「久々に会う方もいてとても懐かしく最高の時間でした！またなにかったらと願いながら明日からも頑張ります」と誓っていた。
キャラクター造形の山口純一氏もXで「フォーゼ会」の写真を投稿。塚田英明プロデューサー、大文字隼役の冨森ジャスティン、『フォーゼ』劇伴の鳴瀬シュウヘイらが写っていた。ファンは「フォーゼ、久しぶりにキター！また、元ライダー部の活躍見たいです！！」と喜びのポストをしていた。