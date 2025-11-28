『婦人公論』（2025年12月号）の料理連載「お料理歳時記」では、「みりんとスパイス」を特集！ まろやかな甘みで素材の持ち味を引き出してくれる、和食に欠かせない調味料、本みりん。実は、カルダモンやシナモンといった香辛料と相性がいいことを知っていますか。スパイスとみりんのマリアージュが楽しめる料理のアイデアを長尾智子さんに習います（撮影＝広瀬貴子 構成＝北村美香 編集協力＝角谷文治郎商店）

『スパイスみりんソース』



『スパイスみりんソース』の材料

■《 作りやすい分量と作り方 》

・みりん…100mL

・クミンシード…小さじ2

・ターメリックパウダー…小さじ1/2

・コリアンダーパウダー…小さじ1/2

・米酢…大さじ1

・塩…少々

スパイス類をまずボウルに入れ、残りの材料を加えて混ぜる。

＊肉と野菜のフライパン焼きに。鶏もも肉、豚肉の肩ロース、ラム肉などのぶつ切り、ミートボールに。じゃがいもはどの肉とも好相性、きのこはマッシュルームや椎茸などでもOK。

『ミートボール スパイスみりん風味』



スパイス香るアジアンテイストなひと皿『ミートボール スパイスみりん風味』

■《 材料（3〜4人分) 》

・合い挽き肉…300ｇ

・パン粉…大さじ2

・卵…大1個

・片栗粉…大さじ1

・塩…少々

・じゃがいも（メークイン）…中4個

・まいたけ…大きめ1株

・オリーブ油…大さじ2

■《 作り方 》

（１） 合い挽き肉、塩、パン粉、卵、片栗粉をボウルに入れ、粘りが出るまでしっかり練り合わせたら8等分にし、丸めておく。まいたけはほぐす。じゃがいもは皮をむき、1個を3等分にし、ゆでる。

（２） フライパンにオリーブ油大さじ1を温め、（１）の挽き肉を並べ入れ、空いたスペースにじゃがいもを入れる。軽く塩を振って、途中で上下を返して中火で焼き目をつける。

（３）（２）がこんがりと焼けてきたらまいたけを加え、軽く混ぜる。まいたけに火が通ったらスパイスみりんソースを回しかけ、全体にからめて器に盛る。

本誌ではスイートポテトのシナモンシロップ、冬野菜の温サラダ梅唐辛子みりんソースでなど5種のレシピを掲載しています！

取材協力：角谷文治郎商店（http://www.mikawamirin.jp/）

