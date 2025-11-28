藤あや子、“大物歌手”から届いた恒例の冬ギフトを公開「これは本当に貴重」「色艶が良いですね」「美味しそう」
歌手の藤あや子（64）が、28日までに自身のブログを更新。歌手の吉幾三（73）から届いた恒例の“冬ギフト”を公開した。
【写真】「これは本当に貴重」吉幾三から届いた“幾三ちゃん家のりんご”を公開した藤あや子
藤は「幾三ちゃん家のりんご」とつづり、箱に詰まった色鮮やかなリンゴの写真をアップ。「毎年送ってくださる吉幾三さんからの津軽りんご」と、長年の交流を明かした。
さらに、皮をむき皿に盛られたリンゴの写真とともに「パリッとして甘さと酸味のバランスが良くジューシー」「最高に美味しいです」と、その優れた品質を具体的に紹介した。
投稿の結びでは「いつもありがとうございます」と感謝を伝えるとともに、“秋田出身”の藤は「お礼にきりたんぽ送らせていただきますのでお待ちくださいね」とメッセージを送った。
コメント欄には「これは本当に貴重」「色艶が良いですね」「美味しそう」「これは見ただけで美味しいって分かります」「きりたんぽ鍋もいいな〜」など、温かい交流とりんごの品質を称賛する声が多数寄せられている。
