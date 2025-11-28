【福袋2026】ビアードパパからお得な福袋が登場 “王道”と“ぜいたく”を存分に楽しめる
シュークリーム専門店ビアードパパは2026年1月1日から、「ビアードパパの福袋2026」を数量限定で販売する。
【写真】『ビアードパパの福袋2026』中身
新春恒例の同商品は、オリジナルトートバッグに特別割引券2500円分（500円×5枚）と王道の『パイシュークリーム（カスタード）』3個、期間限定シュークリームの『贅沢いちご』2個が入った合計3800円相当のセットを、税込3000円で提供する。さらに、福袋購入時はビアードパパモバイルアプリポイントも付与されるため、よりお得に利用できる。
■『ビアードパパの福袋2026』詳細
販売価格：税込3000円
販売期間：2026年1月1日（木）〜1月5日（月） ※なくなり次第終了
販売店舗：全国のビアードパパ（一部店舗を除く）
【内容】
・パイシュークリーム（カスタード）×3個
・贅沢いちご×2個
・特別割引券2500円分（500円×5枚） ※有効期間2026年1月6日（火）〜2月28日（土）
・オリジナルトートバッグ×1個
『パイシュークリーム（カスタード）』
販売価格：税込240円
販売期間：通年
原料や製法にとことんこだわった、ビアードパパのスタンダードシュー。シュー生地のサクサク食感とクリームとのバランスが人気の秘密。
『贅沢いちご』
販売価格：税込290円
販売期間：2026年1月1日（木）〜 2月28日（土）予定
コク深い生クリームに、いちごのおいしさをギュッと詰め込んだぜいたくな味わい。
【写真】『ビアードパパの福袋2026』中身
新春恒例の同商品は、オリジナルトートバッグに特別割引券2500円分（500円×5枚）と王道の『パイシュークリーム（カスタード）』3個、期間限定シュークリームの『贅沢いちご』2個が入った合計3800円相当のセットを、税込3000円で提供する。さらに、福袋購入時はビアードパパモバイルアプリポイントも付与されるため、よりお得に利用できる。
販売価格：税込3000円
販売期間：2026年1月1日（木）〜1月5日（月） ※なくなり次第終了
販売店舗：全国のビアードパパ（一部店舗を除く）
【内容】
・パイシュークリーム（カスタード）×3個
・贅沢いちご×2個
・特別割引券2500円分（500円×5枚） ※有効期間2026年1月6日（火）〜2月28日（土）
・オリジナルトートバッグ×1個
『パイシュークリーム（カスタード）』
販売価格：税込240円
販売期間：通年
原料や製法にとことんこだわった、ビアードパパのスタンダードシュー。シュー生地のサクサク食感とクリームとのバランスが人気の秘密。
『贅沢いちご』
販売価格：税込290円
販売期間：2026年1月1日（木）〜 2月28日（土）予定
コク深い生クリームに、いちごのおいしさをギュッと詰め込んだぜいたくな味わい。