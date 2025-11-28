【新華社北京11月28日】中国国際貿易促進委員会（貿促会）は27日、全米商工会議所の招きに応じ、12月初めに中国企業家代表団を派遣すると明らかにした。

貿促会の楊帆（よう・はん）スポークスパーソンは同日の記者会見で、訪米団には農業・食品、機械・電子機器、金融サービス、越境貿易、物流・運輸、バイオ医薬、トレンドカルチャーなど幅広い分野の企業が参加すると説明した。代表団は米政財界と広く交流し、中米ビジネス交流イベントを開催するとともに、中国の質の高い発展とハイレベルな対外開放に関わる新たな措置を積極的に紹介すると述べた。

貿促会は今月、米国側と一連のビジネス交流イベントを相次いで開催してきた。両国企業はいずれも積極的に参加し、協力に意欲を示しており、両国関係が安定的で健全かつ持続可能に発展することへの期待は高い。楊氏は今回の訪米について、対面の交流と意思疎通を通じて信頼を深め、疑念を払拭し、協力を強化し、互いの成果を後押しして共同繁栄を実現したいと述べた。

代表団はまた、カナダ中国ビジネス評議会の招きでカナダも訪問し、政財界関係者らと幅広く交流する予定だ。