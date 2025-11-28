【ノンデリ義母「陣痛見せて！」】育休明けが不安すぎる…！夫と話した結果？＜第9話＞#4コマ母道場
とくにイジワルをされたわけでもないし、憎まれているわけでもない。でも、なぜか関わると自分の心が傷ついてしまう相手っていますよね。冷静になって思い返すと、「あのときのあの言葉、イヤだったな」と、地味でも確実に積み重なっていく心の傷。もしあなたのお義母さんがそんな人だったら……？
第9話 切実な相談
【編集部コメント】
もうすぐ育休が終わるのをきっかけに、ユウカさんはマサユキさんに正直な胸の内を打ち明けました。マサユキさんは仕事が忙しいこともあり、ユウカさんがそこまで頻繁にお義母さんからお誘いを受けていたのを知りませんでした。つい我慢して「今日お義母さんのところへ行ってきたよ」とたまに軽く話す程度で、ユウカさんも深くは相談はしていなかった様子。マサユキさんは妻の切実な声を受け、優しく「スルーでいいよ」と応じてくれました。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
