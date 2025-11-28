『ちいかわ』×「セブンイレブン」がコラボ！ 今年は15品ものコラボ商品が登場
ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』と「セブンイレブン」がコラボレーションしたキャンペーン「ちいかわと冬をたのしんじゃお！セブン‐イレブン×ちいかわ」が、12月2日（火）から、全国の「セブンイレブン」店舗で開催される。
【写真】無限の胃がほしい！ 『ちいかわ』×「セブンイレブン」コラボ商品一覧
■昨年の反響受け商品数アップ！
今回開催される「ちいかわと冬をたのしんじゃお！セブン‐イレブン×ちいかわ」は、『ちいかわ』の作中に登場する食べ物をイメージした商品を中心とする15品が登場する期間限定キャンペーン。
「セブンイレブン」は、利用者にクリスマスシーズンを楽しんでもらうべく、2024年から『ちいかわ』とのタイアップキャンペーンを行っており、昨年は、コラボ商品がすぐに売り切れる店舗が続出するなど反響が集まった。
こうした反響を踏まえ、今回は昨年よりもコラボ商品数を増やすなど、より利用者が楽しめるようにパワーアップした企画を展開するという。
対象商品を購入して応募すると抽選でオリジナルセーターなどの豪華賞品が当たるキャンペーンも同時に実施。
また、12月4日（木）からは、対象商品を一度に2個購入するとA5ノートやフラットケースなどのオリジナル景品がもらえるキャンペーンも展開。
12月12日（金）からは、ハズレなしのキャラクターくじ「エニマイくじ」で、ゆきだるま姿のちいかわぬいぐるみなど全21種類を取り揃えた「ゆきだるまになっちゃった！」を展開する。
そのほかにも、限定クリスマスケーキの発売など、冬が楽しくなるような企画が盛りだくさん。ちいかわたちと一緒に過ごせば、心温まるクリスマスシーズンを送れそうだ。
「ちいかわと冬をたのしんじゃお！セブン‐イレブン×ちいかわ」で展開される15品は以下の通り。
・ミートボールごはんおむすび（販売エリア：全国）
ちいかわたちが食べていたおにぎりをイメージした商品。ごはんによく合うミートボール入りで、食べ応え抜群。
・バターのせ焼きおにぎり（販売エリア：沖縄県除く全国）
ちいかわが想像していたおにぎりをイメージした商品。醤油とバターの味わいが楽しめる。
・ちいかわのハフハフすき焼き丼（販売エリア：全国）
ちいかわが当選したすき焼きセットをイメージした商品。甘じょっぱく味付けした牛肉と野菜をふんわり煮込み、仕上げに温泉玉子をのせた。
・鬼辛カレー（販売エリア：全国）
ちいかわたちが全身を赤くしながら食べていたカレーをイメージした商品。牛肉の旨みとスパイスが引き立つカレーに。
・しいたけ汁（けんちん風） （販売エリア：沖縄県除く全国）
ちいかわとハチワレがシーサーと食べたしいたけの軸汁をイメージした商品。しいたけの他、にんじんや紅白かまぼこなどの彩りを加えたけんちん風のスープ。
・草むしりサラダ オニオンポテト＆グリーンサラダ（販売エリア：沖縄県除く全国）
ちいかわが頑張って草をむしっている様子をイメージした商品。3種の野菜、オニオンポテトなどが入ったサラダ。
・シーサーのさたぱんびん紫芋味（サーターアンダギー） （販売エリア：全国）
シーサーがくれたさたぱんびんをイメージした商品。紫芋のやさしい甘さが味わえる。
・あんまいダブルクリームコッペ（販売エリア：全国）
ハチワレが楽しみにしていたダブルクリームコッペパンをイメージした商品。2種のクリームとふんわりしっとり食感が楽しめる。
・チーズグラニュートースト（販売エリア：沖縄県除く全国）
ちいかわとハチワレが食べていたグラニュートーストにチーズをのせてアレンジ。チーズ×グラニュー糖の甘じょっぱさがくせになる商品。
・ちいかわのごまあんまん（販売エリア：近畿除く全国）
・ちいかわのつぶあんまん（販売エリア：近畿）
・ハチワレのカレーまん（販売エリア：全国）
・うさぎのピザまん（販売エリア：全国）
昨年SNSで話題となったちいかわコラボの中華まんが今年も数量限定で登場。焼印、敷紙を新デザインにリニューアルし、いつもの美味しさそのままに見た目も楽しい中華まん。今年は「ハチワレ」も新しい味で新登場。
・いちごミルクスムージー（販売エリア：全国）
ラッコが一服といって飲んでいたいちごミルクをイメージした商品。いちごの甘酸っぱさと、ミルクの甘みが広がる、やさしい味わいのスムージー。
・セブンカフェ ホットカフェラテR、ホットカフェラテL（販売エリア：全国）
カップのデザインは、2種類から3種類に増やし、ホットカフェラテRとホットカフェラテLのご購入時に提供。
