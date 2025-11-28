＜速報＞松坂大輔は前半「46」と苦戦 通算12オーバーでハーフターン
＜カシオワールドオープン 2日目◇28日◇Kochi黒潮カントリークラブ（高知県）◇7375ヤード・パー72＞国内男子ツアーの第2ラウンドが進行している。元プロ野球選手で“平成の怪物”こと松坂大輔は前半で2ボギー・2ダブルボギー・1クアドラプルボギーの「46」を叩き、トータル12オーバー・106位に後退している。
【連続写真】 “平成の怪物”松坂大輔のドライバースイング
1番はナイスパーセーブで滑り出したが、2番でダブルボギー、4番パー4では『+4』を喫するなど、スコアを大きく崩した。さらに3つスコアを落としてハーフターン。後半で挽回を図る。トータル10アンダー・単独首位に鈴木晃祐。1打差2位に砂川公佑、2打差3位タイに大岩龍一とジャスティン・デロスサントス（フィリピン）、3打差5位タイには賞金ランキング1位の金子駆大ら7人が続いている。カシオと所属契約を結ぶ石川遼はトータル4アンダー・31位タイ。昨年覇者の岩田寛はトータル3アンダー・52位タイにつけている。今大会の賞金総額は1億8000万円。優勝者には3600万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
