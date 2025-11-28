＜速報＞リコーカップの最終組ティオフ 永峰咲希がパー発進で単独首位
＜JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ 2日目◇28日◇宮崎カントリークラブ(宮崎県)◇6543ヤード・パー72＞国内女子ツアー最終戦の第2ラウンドが進行している。午前11時21分には、初日を5アンダー・首位で滑り出した永峰咲希と岩井明愛の最終組が1番パー4からスタートした。
【写真】はいポーズ！ 楽しそうですね
永峰は2オンに成功し、2パットのパー発進。岩井は2打目をグリーン左奥のラフに外し、アプローチを寄せきれずボギーでの滑り出しとなった。首位と1打差の2位タイに岩井、古江彩佳、阿部未悠、申ジエ（韓国）。2打差6位タイには岩井千怜、高橋彩華、穴井詩が続いている。今季の年間女王・佐久間朱莉は8ホール消化時点で、トータルイーブンパー・17位タイにつけている。昨年覇者の桑木志帆はトータル1オーバー・22位タイ。2週連続優勝を狙うウー・チャイェン（台湾）も同順位でプレーしている。今大会の賞金総額は1億2000万円。優勝者には3000万円が贈られる。
