中山忍「大事なときに身につける」″お守り″つけた上品な装い披露「とてもお似合い」「モダンなデザインですね」
俳優の中山忍（52）が26日、自身のインスタグラムを更新。「御守り」と書き出し、真珠のジュエリーが輝く、上品な装いを披露した。
【写真】「大事なときに身につける」お守り付けた上品な装いを披露した中山忍
中山は「真珠の艶やかであたたかな光に包まれて」と、青い衣装に、美しい真珠の指輪、ネックレス、イヤリングを身に着け、ほほ笑む写真をアップ。ジュエリーについて、「大事なときに身につけるだけで自然と背筋が伸びる」「その美しさはもちろん私に勇気をくれるんだ」と、単なる装飾品ではなく、自身を支える“お守り”として身につけていることを明かした。
さらに、この装いで、映画『ガメラ 大怪獣空中決戦』4K HDR ドルビーシネマ復活上映記念の舞台あいさつに登壇する姿も投稿した。
コメント欄には「綺麗で素敵ー」「可愛い」「とてもお似合い」「モダンなデザインですね」「身が引き締まるジュエリーってありますよね」など、その上品な美しさと、ジュエリーへの想いに共感する声が多数寄せられている。
