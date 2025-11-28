「これ以上大ごとにしたくない」責任感から会社に行きづらくなり…【勝手に結婚届を出された元彼の嘘みたいな三角関係 Vol.37】
前の話を読む。失恋のストレスをサトコにぶつけ続ける横田。仕事をサボるだけでなく自分のミスをサトコの責任と言い出す。サトコは言い訳せずリカバーするが上司に呼び出され…。
■理解のある上司
■大事にしたくないサトコ
■ひとりじゃない
■しかし仕事に行きにくくなり…
上司は普段からサトコの堅実な仕事ぶりを知っていました。
それだけに大きな仕事のミスはサトコらしくない、と感じているようです。しかし横田は「サトコに教えられたとおりにやった」の一点張り。サトコに事実確認をせざるを得なくなります。
上司の部屋から出てきたサトコに小野は声をかけ、「横田もミスに大きく関わっていると話すべきだ」とサトコに迫ります。
サトコは小野の話から自分の味方がたくさんいることを知り、ひそかに涙しました…。
ただ自分でやっていないミスの責任を被ったことはストレスが強かったのか、翌日サトコは初めて有休を使って仕事を休みます。
サトコが休んだ日、佐野が上司に何かを話に行き…。
※このお話は作者とりまる、ねこぽちゃさんに寄せられた複数のエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。
(とりまる、ねこぽちゃ)