DeNAは28日、桑原将志外野手（32）の退団を発表した。海外フリーエージェント（FA）権を行使した桑原は西武と契約合意している。

DeNAは「横浜DeNAベイスターズに所属する桑原将志選手が、FA権行使に伴い退団することが決まりましたので、お知らせいたします。桑原選手は横浜DeNAベイスターズの誕生と共にプロとしてのキャリアをスタートし、今年で14年目。『ガッツマン』というその名の通り、走攻守すべてに気持ちを込めたプレーを見せ続けてくれました。そして野球にとことん真摯に向き合い、妥協を許さない姿勢は、『プロ』とはどうあるべきかを常に体現する存在でした。時にチームを激しく鼓舞し、時にチームを一つにして和ませる。桑原選手にしかできないことであり、その計り知れない貢献があったからこそ、昨年の日本一をつかみ取れたと言えます」と感謝。

「桑原将志選手に心から感謝するとともに、今後のご活躍を祈念しております。なお後日、本人への取材機会を設ける予定です。日時と場所が決まり次第、改めてお伝えいたします」と伝えた。

桑原は球団を通じてコメントを発表。「報道でもありましたように、来季より埼玉西武ライオンズでプレーすることを決断いたしました。ベイスターズファンの皆さまの応援がいつも気持ちを奮い立たせてくれて、勇気を与えてくれました。応援歌にもありました『ガッツマン』。今の自分がそのスタイルを確立できたのもベイスターズファンの皆さまが、僕をプロとして生きていく道へ導いてくれたおかげだと思っております」とこれまでのDeNAファンのサポートに感謝した。

「皆さまと共に戦い抜いてきた日々は一生の財産であり、一生忘れることはありません。新天地でも自分らしくひたむきに、皆さまに与えてもらった勇気を次は自分が皆さまに与えられるように全力で頑張ってまいります。14年間本当にありがとうございました」とメッセージを送った。