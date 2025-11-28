巨人と西武でプレーした松原聖弥選手が28日、自身のSNSを更新。今季限りでの現役引退を発表しました。

松原選手は2016年に育成5位で巨人に入団。18年に支配下登録を勝ち取ると、2020年に一軍デビューを果たしました。翌年にはブレイクし自己最多となる135試合に出場。巨人・甲斐拓也選手に並ぶ育成出身選手最多タイの12本塁打を放つなど、打率.274、37打点、15盗塁をマークしました。24年6月には若林楽人選手とのトレードで西武に移籍。新天地ではなかなか活躍を維持できず、今オフに戦力外通達を受け、トライアウトにも参加していました。

自身のインスタグラムでは、プレー中の写真とともに「この度、引退する事に決めました。ジャイアンツ7年半、ライオンズ1年半、9年間本当にご声援ありがとうございました。ジャイアンツ関係者、ライオンズ関係者の皆様、本当にお世話になりました。どんな時も支えてくれた家族、仲間、スタッフ、指導者、そしてファンの皆さま。僕は本当に素晴らしい人たちに恵まれていました。心から感謝しています」とコメントを発表。続けて「9年と短くはありますが、プロとして戦えた日々は、僕の人生の誇りです。これからも新しいステージで、自分らしく挑戦を続けていきます。今後ともよろしくお願い致します」と思いを明かしていました。