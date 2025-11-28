ソフトバンク・近藤健介外野手（３２）が２８日、みずほペイペイドーム内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持の５億５０００万円プラス出来高払いでサインした。来季が７年契約の４年目となる。（金額は推定）

今季は腰痛のために開幕後わずか３試合で離脱。４月上旬に手術を受けた際には「競技復帰まで２〜３か月の見込み」との診断だったが、想定より大幅に早い５月２７日に１軍復帰した。しかし、その後も左かかと痛や左わき腹痛などに苦しみ、出場７５試合に終わり打率・３０１、１０本塁打、４１打点の成績だった。

近藤は「球団から優勝と日本一に貢献してくれたと言ってもらえたが、１４３試合出られなかったのは本当に申し訳ない」と悔しがった。

ただ、故障箇所は順調な回復を見せており、現在は「普通に強度で動けている状態」という。

来年はＷＢＣが開催される。「今シーズン試合に出られていないのでどうなるか分からないが、そこを目指して準備をしたい。声がかかればもちろん出たい」と頷く。

前回の２３年大会では大谷翔平と上位打線を組み、侍ジャパンの世界一の原動力となった。その大谷は２５日に自身のインスタグラムでＷＢＣ参加を表明した。

出場意欲が増したのではないかの問いに「それは関係ない」と笑い飛ばしたが、「出てもらわないと困りますよね。トッププレーヤーが集まる中で世界一を目指す。前回出させてもらってすごい景色を見れましたし、そういうところでプレーしたいと思うのは野球選手として当然」と力を込めた。